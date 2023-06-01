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經濟

摩通CEO：無論順逆 堅守中國市場

【明報專訊】摩根大通首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）事隔4年後昨再到中國訪問，並出席該公司於上海舉行摩通全球中國峰會。他接受彭博電視採訪時表示，即使中國政治局勢緊繃，但不論中國處於順境或逆境，摩通都會繼續留在中國開展其業務。

料交易減少 但中西不會脫鈎

戴蒙於訪問中表示，認為西方和內地不會脫鈎，承認目前局勢「要複雜得多」，但即使政治緊張局勢加劇，仍決心在內地經營。「交易將會減少」，「這將是數年時間的事，但不會脫鈎，世界將繼續運轉下去」。

摩通昨日起一連兩日，於上海舉行全球中國峰會，參與者來自37個國家約2500多名嘉賓，戴蒙並親赴上海出席會議。上海官員對他表示歡迎。上海市政府在聲明中表示，市委書記陳吉寧會見了戴蒙。

上海市委書記盼摩通在上海投資

同時也是中共中央政治局委員的陳吉寧表示，他希望摩通能持續推動各類國際金融機構來上海投資展業，為上海面向未來的發展提供更多真知灼見。戴蒙表示，他不就自己與中國官員的會晤置評。

摩通一直在擴大其在中國的業務。今年初，獲得了一間共同基金合資企業的全部控制權，此前在2020年增持了一家期貨公司的股權，2021年增持了一家證券公司。

該公司更於同年底獲得批准，投資招商銀行（3968）旗下資產管理公司招銀理財一成股權，涉及資金26.7億元人民幣。

戴蒙曾於2021年11月到訪香港出席一個活動時，笑言「摩根大通銀行將比中國共產黨更長壽」，更指「我不能在中國這樣說。不過他們可能也在聽。」但於翌日發聲明指自己事後感到後悔，又指不應發表這種言論。而當時香港正值防疫時期，惟前行政長官林鄭月娥特別給予戴蒙隔離豁免亦引起社會質疑。

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