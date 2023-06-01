愛高1.28億放售石門一籃子物業

仲量聯行資本市場部資深董事黃國華表示，是次為區內罕有全層單位交吉放售，每方呎意向價約6600元，意向價約1.28億元，可分間單位出租或出售，投資自用皆宜。資料顯示，原業主為允進有限公司，屬愛高集團（0328）旗下子公司，2017年10月以逾1.05億元購入新都廣場11樓全層、並以619萬元購入7個車位，涉資逾1.11億元，現為集團總部。該公司今年3月390萬元已售出3個車位，現放售餘下物業，若以意向價1.28億元售出，帳面獲利2090萬元或約19%。

翻查資料，愛高集團1968年成立，前主席兼行政總裁梁偉成2021年12月在「發迹地」、鰂魚涌仁孚工廈前公司廠房天台墮樓身亡。該集團附屬的愛高電業，今年2月遭提清盤呈請，並在今年5月獲撤回清盤申請。

筲箕灣One Eighty舖放售 估值逾億

另發展商續放非核心物業，由老牌家族持有的筲箕灣One Eighty，其地下及1樓舖位現以公開要約方式出售，截收要約日期為本月28日，物業估值約1億元以上。

資料顯示，上述物業可劃分為3個舖位，包括2個地舖及1樓全層舖位，總面積5859方呎，部分樓面已租出，預計3個舖位全部租出後，每月租金收入逾30萬元，買家可購買個別商舖或整體商業部分。