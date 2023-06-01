新盤市場 連續3個月破千宗成交

昨日是5月最後一天，但不乏市區分層豪宅大額成交；華潤置地（海外）及保利（0119） 合作的啟德跑道區澐璟，售出第8座15樓A室、實用面積1525方呎3房戶，成交價5196.01萬元（連車位），實呎3.4萬元；澐璟去年底推出至今累沽93伙，吸金近46億元。

首5個月共5690宗 按年增六成

新地等發展的西環KENNEDY 38，昨日連沽2伙、吸金逾3335萬元，其中33樓B室，為實用面積566方呎2房連書房間隔、連平台和天台特色戶，作價2433.8萬元、實呎4.3萬元，呎價料創項目新高；另32樓實用面積292方G室1房戶，以902.16萬元售出、實呎3.08萬元。至於同系屯門NOVO LAND第2A期，新地代理總經理陳漢麟表示，最快周末加推，明起正式收票。

至於會德豐藍田KOKO MARE，昨新一輪推售98伙，全日售出14伙2房戶，成交價782萬至1019萬元，平均實呎1.96萬元；項目4月推出至今累售206伙、套現逾17億元。

另一市區焦點大盤、華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海，5月底推出今累沽51伙，套現7.2億元後，部署短期加推單位。華懋銷售總監封海倫表示，項目最新售出單位為第2B座5樓B室，實用面積525方呎2房戶，成交價1356.14萬元、實呎2.58萬元。中原九龍董事劉瑛琳稱，九龍一手新盤持續受追捧，據中原研究部資料顯示，九龍一手私宅買賣合約登記4月份錄得687宗、涉成交金額100.6億元（具體反映3月成交市况），按月分別升6%和9%。