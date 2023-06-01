十大屋苑5月94宗 4年半新低 分析：股市波動 新盤搶客壓二手樓市

明報記者 容婌維

十大屋苑中，除東涌映灣園錄得升幅、將軍澳新都城成交量無升跌外，其餘屋苑交投均下跌（見表）。龍頭屋苑鰂魚涌太古城，5月僅錄8宗成交，料為2019年8月錄得5宗後、近4年來新低。鴨脷洲海怡半島5月更僅錄5宗成交，較4月約14宗大減64％，為按月成交量跌幅最顯著的屋苑。連同鰂魚涌康怡花園，港島3個指標屋苑5月共錄20宗成交，較4月47宗大減57％，為港九新界中，按月成交量跌幅最大的區域。

第一城5月僅7宗 4年半最淡靜

5月錄得最多成交為天水圍嘉湖山莊，錄得約14宗成交，惟仍按月下跌近四成。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊5月成交量屬極低迷水平，平均實呎亦由前兩個月1萬元水平回落至9891元，按月下跌4%。他續稱，鄰區屯門新盤剛公布首張價單，短期內開售，凍結市場大批購買力，預計6月二手交投仍難有起色。此外，沙田第一城5月成交量跌穿雙位數水平，僅錄7宗，屬2018年10月錄得7宗後約4年半新低。中原地產區域營業董事黎宗文表示， 沙田第一城受大埔區新盤開售影響，搶去大批購買力，加上普遍業主叫價仍進取，買家入市則較為觀望，料6月部分一手向隅客回流二手，交投或會有起色。

學者料加息陰霾影響用家入市

香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為，政府年初起放寬社交距離措施後，本港樓市交投均錄升幅，惟近期環球開始放緩、加上美國有機會再度加息，令市民開始猶豫入市，屬正常現象。他續稱，現時入市人士以用家為主，他們較關心息口走勢及工作是否穩定，惟目前兩方面均受不明朗因素影響，預計未來數月樓市交投偏軟。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日恒指由早前2萬多點跌至近期約1.8萬點，影響買家入市意欲，加上新盤搶客影響二手交投。不過，他亦稱，近期有部分投資者有意套股換樓，預期物業將再次成為投資者的避險工具。