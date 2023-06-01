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經濟

陳茂波：大力推動互聯互通

【明報專訊】港交所（0388）將於6月中推出人民幣計價股票交易，並擬稍後為股票南向通納入人民幣計價。財政司長陳茂波表示，未來將大力推動內地與香港市場互聯互通，一方面為香港謀發展，另方面也助力人民幣國際化。香港同時亦要放眼國際，開拓更多新的市場，包括中東、東南亞等。

開拓中東東南亞等新市場

陳茂波出席中資證券業協會論壇時表示，香港股票市場市值佔國家的GDP只有約28%左右，再加上深圳交易所、上海交易所，也只佔國家GDP大概98%；在美國，紐約證交所和納斯達克交易所的市值合計大概是美國GDP的170%。他認為，在中國正在高速發展間，香港的發展空間很大。

陳茂波舉例稱2018年改革上市制度後，同股不同權的新經濟公司可上市，現時上市的新經濟公司約260家，雖只佔香港上市公司10%，但貢獻港股市值和交投量25%。港股日均交易量從2017年約880億元，增至2022年約1250億元，稱港股市場已踏上另一個台階。

近年先後推出跨境理財通、ETF通、互換通等，陳茂波認為是反映中國一直給予香港的堅實支持，香港只要用好相關政策，便可發展好香港的股票市場和國際金融中心。香港未來必須順應國家高速發展，在現在的地緣政治形勢下，同心協力，對接國家發展戰略、融入國家發展大局，邁上更高台階。

相關字詞﹕港股 人民幣計價股票 陳茂波

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