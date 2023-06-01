明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指再挫361點 五窮月累瀉8.3%

【明報專訊】內地5月份製造業及非製造業PMI均遜預期，再一次令市場對中國經濟復蘇動力感失望，在岸人民幣繼續貶值，兌每美元一度跌穿7.11，拖累A股及港股同步向下。恒指昨午後一度大瀉550點，與國指、科指陷入技術熊市。恒指尾段跌幅收窄，但仍逾九成藍籌股向下，總計「五窮月」恒指累跌1660點或8.3%。有證券界人士認為，目前港股陰跌，加上成交偏淡，難以估底，恒指短期看17,600點。

成交1709億 4個月最多

受內地PMI數據拖累，港股昨大幅低開180點後拾級而下，午後最多挫550點，低見18,044，跌穿高位回落兩成的技術熊市界線18,160點。恒指尾市跌幅收窄，收報18,234點，大跌361點或1.94%。MSCI指數季檢換馬買賣盤尾市湧現，帶動大市交投大增，全日成交額錄1709.5億元，約4個月以來最多，單計競價時段成交已達764億元；國指及科技指數均挫約2%，分別收報6163點及3626點，齊陷入技術熊市。

「五窮月」恒指無運行，全月累瀉8.4%，國指同步跌8%。恒生科技指數總結一周跌3.4%，連續8周見紅，全月則挫7%。滬指及深指昨日各跌0.6%與0.7%，走勢乏力，外資繼續流出A股，滬港股通北向交易合計淨沽38億元人民幣，全月高達121.4億元人民幣淨流出。

重磅科網股全線挫，阿里巴巴（9988）、小米（1810）、騰訊（0700）跌1.1%至1.8%，京東（9618）挫逾3%。美團（3690）再次捱沽，挫5.3%，連同騰訊、阿里巴巴、匯控（0005）、友邦（1299）5隻藍籌推低恒指共149點。「中特估」股份繼續回吐，五大內銀股跌0.9%至1.7%，三桶油跌3.1%至5.4%。

分析：恒指短線看17600點

意博資本亞洲管理合伙人鄧聲興稱，內地製造業及服務業PMI均弱，尤其內地政府有意刺激內需，「如服務業（PMI）差，代表（經濟）真的很差」，加上美國聯儲局加息機率增，拖低昨日港股。他指出，最麻煩是現時陰跌，加上成交額偏低，使市場難以估底，恒指短線看17,600點，以不受息口影響的防守股相對抗跌。

相關字詞﹕港股 大市

上 / 下一篇新聞