恒指再挫361點 五窮月累瀉8.3%

成交1709億 4個月最多

受內地PMI數據拖累，港股昨大幅低開180點後拾級而下，午後最多挫550點，低見18,044，跌穿高位回落兩成的技術熊市界線18,160點。恒指尾市跌幅收窄，收報18,234點，大跌361點或1.94%。MSCI指數季檢換馬買賣盤尾市湧現，帶動大市交投大增，全日成交額錄1709.5億元，約4個月以來最多，單計競價時段成交已達764億元；國指及科技指數均挫約2%，分別收報6163點及3626點，齊陷入技術熊市。

「五窮月」恒指無運行，全月累瀉8.4%，國指同步跌8%。恒生科技指數總結一周跌3.4%，連續8周見紅，全月則挫7%。滬指及深指昨日各跌0.6%與0.7%，走勢乏力，外資繼續流出A股，滬港股通北向交易合計淨沽38億元人民幣，全月高達121.4億元人民幣淨流出。

重磅科網股全線挫，阿里巴巴（9988）、小米（1810）、騰訊（0700）跌1.1%至1.8%，京東（9618）挫逾3%。美團（3690）再次捱沽，挫5.3%，連同騰訊、阿里巴巴、匯控（0005）、友邦（1299）5隻藍籌推低恒指共149點。「中特估」股份繼續回吐，五大內銀股跌0.9%至1.7%，三桶油跌3.1%至5.4%。

分析：恒指短線看17600點

意博資本亞洲管理合伙人鄧聲興稱，內地製造業及服務業PMI均弱，尤其內地政府有意刺激內需，「如服務業（PMI）差，代表（經濟）真的很差」，加上美國聯儲局加息機率增，拖低昨日港股。他指出，最麻煩是現時陰跌，加上成交額偏低，使市場難以估底，恒指短線看17,600點，以不受息口影響的防守股相對抗跌。