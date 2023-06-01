內地PMI遜預期 股匯續尋底 在岸人幣失守7.1關 市場籲降準

明報記者 歐陽偉昉

製造業分類指數中，生產指數按月下跌0.6點，落入收縮區間的49.6，表示生產活動有所放緩，新訂單指數和從業人員指數按月下跌，表示市場需求和企業景氣下降。匯豐指出，更具挑戰的是生產經營活動預期，雖然5月仍在擴張區的54.1，不過已連跌3個月，反映製造業復蘇勢頭已消退，當局勢必重振行業信心以擴大復蘇。

匯豐：反映製造業復蘇勢頭消退

非製造業方面，新訂單指數按月下跌6.5點至49.5，今年以來首次跌入收縮區，匯豐指出，經過疫後4個月快速擴張，疫情期間被壓抑的需求或已釋放正在消退。行業表現較為分化，運輸、住宿、餐飲等行業受惠上月初勞動節長假，行業活動指數處於55以上的高景氣區間，但資本市場服務、房地產等行業指數均位於收縮區。匯豐認為，5月PMI數據顯示復蘇趨勢繼續消退，當局還需推出更多政策提振家庭和企業信心，幫助增長重回正軌。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，製造業PMI因為外圍需求受加息影響，企業需要消化庫存，因此短期難以重返擴張區。服務業PMI雖然增長放緩，但暫時增長仍然明顯，預期消費和服務及後隨着經濟重啟，今年會有不錯的反彈，下半年需要視乎居民可支配收入能否如疫前般快速增長，以及居民消費信心恢復情况。他預期內地今年經濟按年增長5.5%，但反彈將較早前市場預期弱。

分析：第三季初降準0.5個百分點

內地連續9個月保持貸款基準利率不變，對於人民銀行會否減息振興經濟，吳卓殷認為要視乎數據，因為內地政策注重防金融風險，而且銀行貸息下調對企業投資和房地產幫助也不明顯，或不是最有效措施。他認為人行會先從降低存息着手，除減輕淨息差下行壓力加強銀行放貸意願外，也引導居民和企業將存款流向消費和投資。

相對而言，吳卓殷預期人行會繼3月降準0.25個百分點後，於第三季初再降0.5個百分點，因為私人企業借貸需求並不強，也需要支持地方政府發債。除了貨幣政策和家電下鄉、基建等財政政策需同時推行，他認為當局可放寬監管政策，幫助經濟，為基建、房地產提供流動性。