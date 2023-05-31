Nvidia市值突破1萬億美元 創晶片商先河 今年股價累升1.7倍

市場等待美國眾議院周三就暫停債限的法案進行表決，美股3大指數早段個別發展。Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克獲外長秦剛接見後，Tesla股價早段升逾5%，高見204.48美元。

馬斯克：取得GPU比獲毒品難

Alphabet（美：GOOG）行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）曾將AI革命與人類懂得生火帶來的轉變相提並論，不過當前最大問題是驅動AI模型的「燃料」是否足夠。AI發展的關鍵，來自GPU帶來的運算能力。《華爾街日報》指出，隨着聊天機械人ChatGPT爆紅，市場對驅動生成式AI模型所需的GPU需求急增，惟GPU供應陷入瓶頸。市場目前供應AI使用的GPU幾乎全部來自Nvidia。協助企業打造AI模型的初創公司Lamini行政總裁Sharon Zhou形容，供應短缺的情况猶如「疫情期間搶廁紙」。

GPU短缺也限制了亞馬遜（美： AMZN）和微軟（美：MSFT）等雲端服務提供商，向AI企業客戶提供更大的運算能力。AI開發商需大量算力運行日益複雜的AI模型。瑞銀（UBS）分析師估計，較早期版本的ChatGPT需要約1萬塊GPU。馬斯克估計，升級版ChatGPT需要的先進製程晶片數量是這數字的3至5倍。正打造ChatGPT競爭對手「X.AI」的馬斯克上周表示，現時獲取GPU「比獲得毒品難」。

很多AI公司預計，GPU晶片短缺的局面，至少持續至明年。《華爾街日報》指出，部分零售商對Nvidia的先進製程AI晶片標價高達3.3萬美元，在次級市場的價格甚至更高。Nvidia行政總裁黃仁勳表示，已提高新款旗艦晶片H100的產量。

女股神為清倉辯護 指股價過高

他周一在「台北國際電腦展」發布了一系列AI服務和產品，包括以尖端晶片打造的「DGX GH200」AI超級電腦平台，助科技巨企建構類似於ChatGPT的生成式AI模型。

Nvidia又引入AI模型代工服務Nvidia ACE遊戲開發版，讓遊戲中的非玩家角色（NPC）理解用戶的語言，繼而進行互動。新產品料將進一步刺激市場對AI的需求。

不過有「女股神」之稱的Cathie Wood，周一繼續為今年初清倉Nvidia辯護，指按照今年預期營收的25倍（市銷率）計算，其股價過高。

（綜合報道）

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