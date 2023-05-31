明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

龍彩霞：歐美料衰退 市况續波動 紐約梅隆看好債券表現

【明報專訊】紐約梅隆投資管理行政總裁Hanneke Smits在倫敦全球峰會上表示，2023年是具挑戰的一年，投資者的風險意識提高，但仍會把握入市時機，例如上年受歡迎新興市場債券基金及有穩定派息基金。投資者今年繼續面對歐洲或美國出現衰退？同時通脹仍然是今年歐美政府主要處理任務。今年首5個月環球市場中，成熟市場以納指、日經225及德國DAX指數都有秀麗表現，升幅達14%以上；而表現遜色市場分別為馬來西亞、泰國及香港。紐約梅隆投資管理首席經濟學家Shamik Dhar接受訪問時表示，市場波動會持續，經濟增長會向下，因為歐美高息環境會持續，但終會慢慢回落，故看好政府及投資級債券。

平衡分散防禦 明智投資組合

Dhar表示，歐洲及美國會出現衰退，但不會是2008年及2009年情况，反而環境經濟走勢會似1999年至2000年。他預測歐洲經濟即將衰退，而美國緊隨其後。通脹問題仍然是全球央行要面對棘手的問題，未必容易解決。他表示：「在進入新世界之前，我們會經歷一兩年的動盪。」Dhar指出，經濟衰退會在今明兩年發生，固定收益投資領域將會找到投資機會，並在未來6至12個月內繼續成為首選資產類別。當被問及整體宏觀經濟前景是否樂觀時，Dhar反思了當前動盪的經濟，預測一旦「新世界」轉型成功，未來風險資產的前景將會樂觀。他補充：「那麼明智的多資產方法就是平衡、充分分散的和防禦性的投資組合配置，同時保持隨着經濟發展而靈活的能力。投資組合的彈性，即在不同市場環境下受壓和增長的能力將是關鍵。」

Dhar續稱：「關注資產類別之間的相對風險/回報權衡，我們在短期內更喜歡固定收益資產而不是股票。幸運的是，固定收益資產可以說比幾十年來任何時候都更具吸引力。雖然對承擔長期風險的補償仍然很低（許多收益率曲線倒掛），但我們認為應該避免試圖準確確定下一次收益率曲線大幅變動的時間。正如3月份銀行業的戲劇性事件所突顯的情况，市場可能會迅速且出乎意料地變化。」

他認為：「做好準備意味盡早開始延長持續時間。沒有做好準備就是為失敗做準備，保持防禦性和靈活性更具體地轉化為對目前提供有吸引力收益率的現金類債券和主權債券的偏好。我們的最新預測使我們對信用風險更加謹慎，因為在經濟衰退期間利差可能會大幅擴大。要成功管理信用風險，需要保持高質量並配合積極的債券選擇。因此，我們繼續偏愛投資級而不是高收益。」

Dhar總結道：「在這種環境下，我們預計風險資產將承受壓力。然而，我們對固定收益資產仍然相對樂觀。」

倘利率回落 新興市場美元債將顯價值

至於發展中國家在2023年前景，Dhar表示，中國全面通關，對新興市場經濟增長有利，再者美元走勢預期不似2022年強勁。然而，他亦看好新興市場債券前景。因為部分新興市場經濟體的通脹率較歐美為低，對新興市場債前景有利。在現時信貸狀况惡化下，投資級別債會看高一線，而高收益或新興市場美元計價的債務則需要等利率回落才顯出價值。

至於美國聯儲局何時開始減息？他表示，市場預計將於2023年年中開始，但相信市場與實際減息時間會有差距。至於風險資產方面，他仍然認為短期美匯指數偏向上方，但美股估值已「超買」，投資者資產配置方面可以留意收息及具ESG概念綠色基金。

明報記者 龍彩霞

[基金特區]

上 / 下一篇新聞

NOVO 2A均呎1.36萬 335萬入場 首批折實均呎高上期2% 周五起收票
NOVO 2A均呎1.36萬 335萬入場 首批折實均呎高上期2% 周五起收票
內地客入市天瀧 豪付1747萬辣稅
內地客入市天瀧 豪付1747萬辣稅
馮小剛1.18億沽富匯豪庭 13年賺逾倍
馮小剛1.18億沽富匯豪庭 13年賺逾倍
鄧成波家族1.5億沽旺角道舖
鄧成波家族1.5億沽旺角道舖
內地生租柏傲莊 預付一年近25萬
內地生租柏傲莊 預付一年近25萬
離岸人幣曾跌穿7.1 恒指險陷技術熊 收市回穩守18500 匯豐私銀看好下半年走勢
離岸人幣曾跌穿7.1 恒指險陷技術熊 收市回穩守18500 匯豐私銀看好下半年走勢
息率高企損盈利 大摩普遍降地產股目標價
息率高企損盈利 大摩普遍降地產股目標價
金管局貼現窗投放38億 逾兩年高
金管局貼現窗投放38億 逾兩年高
惠譽：內地二手樓降溫 購房信心弱
惠譽：內地二手樓降溫 購房信心弱
字節跳動租中環IFC作辦公室 租期3年
字節跳動租中環IFC作辦公室 租期3年
傳萬達擬售滬酒店 復星否認接貨
傳萬達擬售滬酒店 復星否認接貨
匯控傳矽銀英分行易名匯豐創新銀行
匯控傳矽銀英分行易名匯豐創新銀行
許正宇：不少家族辦公室擬落戶港
許正宇：不少家族辦公室擬落戶港
周杰倫概念股今招股 撼皮膚藥企 巨星傳奇六成收入靠周董 科笛未盈利
周杰倫概念股今招股 撼皮膚藥企 巨星傳奇六成收入靠周董 科笛未盈利
摩通：濠賭股恢復派息言之尚早
摩通：濠賭股恢復派息言之尚早
虛產規管被指保守 梁鳳儀：可成榜樣
虛產規管被指保守 梁鳳儀：可成榜樣
基石科技充電站 年內駐領展33停車場
基石科技充電站 年內駐領展33停車場
TVB開股東會前夕 股價抽高8.5%
TVB開股東會前夕 股價抽高8.5%
保泰人壽去年經常收入倍增
保泰人壽去年經常收入倍增
Nvidia市值突破1萬億美元 創晶片商先河 今年股價累升1.7倍
Nvidia市值突破1萬億美元 創晶片商先河 今年股價累升1.7倍
植田和男稱維持超寬鬆 日圓半年低位徘徊
植田和男稱維持超寬鬆 日圓半年低位徘徊
豐田4月銷量逾80萬輛增5% 內地按年升46%
豐田4月銷量逾80萬輛增5% 內地按年升46%
張兆聰：擁AI高鐵雙概念 時代電氣可留意
張兆聰：擁AI高鐵雙概念 時代電氣可留意
涂國彬：尋找最小阻力路徑
涂國彬：尋找最小阻力路徑
技術取勝：中信股份反彈料受制9.6元
技術取勝：中信股份反彈料受制9.6元
UA抽獎送Tesla吸年輕人
UA抽獎送Tesla吸年輕人
劉思明：中興通訊堅挺可炒波幅
劉思明：中興通訊堅挺可炒波幅
周顯：業主亂改樓宇結構不知凡幾
周顯：業主亂改樓宇結構不知凡幾
湯文亮：非法拆主力牆 多人受惠
湯文亮：非法拆主力牆 多人受惠
瓏珀山清幽寧靜 居高臨下賞沙田景
瓏珀山清幽寧靜 居高臨下賞沙田景
住戶享智能生活 方便搭電梯收信
住戶享智能生活 方便搭電梯收信