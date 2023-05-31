龍彩霞：歐美料衰退 市况續波動 紐約梅隆看好債券表現

平衡分散防禦 明智投資組合

Dhar表示，歐洲及美國會出現衰退，但不會是2008年及2009年情况，反而環境經濟走勢會似1999年至2000年。他預測歐洲經濟即將衰退，而美國緊隨其後。通脹問題仍然是全球央行要面對棘手的問題，未必容易解決。他表示：「在進入新世界之前，我們會經歷一兩年的動盪。」Dhar指出，經濟衰退會在今明兩年發生，固定收益投資領域將會找到投資機會，並在未來6至12個月內繼續成為首選資產類別。當被問及整體宏觀經濟前景是否樂觀時，Dhar反思了當前動盪的經濟，預測一旦「新世界」轉型成功，未來風險資產的前景將會樂觀。他補充：「那麼明智的多資產方法就是平衡、充分分散的和防禦性的投資組合配置，同時保持隨着經濟發展而靈活的能力。投資組合的彈性，即在不同市場環境下受壓和增長的能力將是關鍵。」

Dhar續稱：「關注資產類別之間的相對風險/回報權衡，我們在短期內更喜歡固定收益資產而不是股票。幸運的是，固定收益資產可以說比幾十年來任何時候都更具吸引力。雖然對承擔長期風險的補償仍然很低（許多收益率曲線倒掛），但我們認為應該避免試圖準確確定下一次收益率曲線大幅變動的時間。正如3月份銀行業的戲劇性事件所突顯的情况，市場可能會迅速且出乎意料地變化。」

他認為：「做好準備意味盡早開始延長持續時間。沒有做好準備就是為失敗做準備，保持防禦性和靈活性更具體地轉化為對目前提供有吸引力收益率的現金類債券和主權債券的偏好。我們的最新預測使我們對信用風險更加謹慎，因為在經濟衰退期間利差可能會大幅擴大。要成功管理信用風險，需要保持高質量並配合積極的債券選擇。因此，我們繼續偏愛投資級而不是高收益。」

Dhar總結道：「在這種環境下，我們預計風險資產將承受壓力。然而，我們對固定收益資產仍然相對樂觀。」

倘利率回落 新興市場美元債將顯價值

至於發展中國家在2023年前景，Dhar表示，中國全面通關，對新興市場經濟增長有利，再者美元走勢預期不似2022年強勁。然而，他亦看好新興市場債券前景。因為部分新興市場經濟體的通脹率較歐美為低，對新興市場債前景有利。在現時信貸狀况惡化下，投資級別債會看高一線，而高收益或新興市場美元計價的債務則需要等利率回落才顯出價值。

至於美國聯儲局何時開始減息？他表示，市場預計將於2023年年中開始，但相信市場與實際減息時間會有差距。至於風險資產方面，他仍然認為短期美匯指數偏向上方，但美股估值已「超買」，投資者資產配置方面可以留意收息及具ESG概念綠色基金。

明報記者 龍彩霞

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