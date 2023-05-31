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經濟
2023年5月31日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
NOVO 2A均呎1.36萬 335萬入場 首批折實均呎高上期2% 周五起收票
內地客入市天瀧 豪付1747萬辣稅
馮小剛1.18億沽富匯豪庭 13年賺逾倍
鄧成波家族1.5億沽旺角道舖
內地生租柏傲莊 預付一年近25萬
離岸人幣曾跌穿7.1 恒指險陷技術熊 收市回穩守18500 匯豐私銀看好下半年走勢
息率高企損盈利 大摩普遍降地產股目標價
金管局貼現窗投放38億 逾兩年高
惠譽：內地二手樓降溫 購房信心弱
字節跳動租中環IFC作辦公室 租期3年
傳萬達擬售滬酒店 復星否認接貨
匯控傳矽銀英分行易名匯豐創新銀行
許正宇：不少家族辦公室擬落戶港
周杰倫概念股今招股 撼皮膚藥企 巨星傳奇六成收入靠周董 科笛未盈利
摩通：濠賭股恢復派息言之尚早
虛產規管被指保守 梁鳳儀：可成榜樣
基石科技充電站 年內駐領展33停車場
TVB開股東會前夕 股價抽高8.5%
保泰人壽去年經常收入倍增
Nvidia市值突破1萬億美元 創晶片商先河 今年股價累升1.7倍
植田和男稱維持超寬鬆 日圓半年低位徘徊
豐田4月銷量逾80萬輛增5% 內地按年升46%
張兆聰：擁AI高鐵雙概念 時代電氣可留意
涂國彬：尋找最小阻力路徑
技術取勝：中信股份反彈料受制9.6元
UA抽獎送Tesla吸年輕人
劉思明：中興通訊堅挺可炒波幅
周顯：業主亂改樓宇結構不知凡幾
湯文亮：非法拆主力牆 多人受惠
瓏珀山清幽寧靜 居高臨下賞沙田景
住戶享智能生活 方便搭電梯收信
龍彩霞：歐美料衰退 市况續波動 紐約梅隆看好債券表現
技術取勝：中信股份反彈料受制9.6元
【明報專訊】兗礦能源料24元阻力大（圖）
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