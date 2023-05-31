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經濟
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周杰倫概念股今招股 撼皮膚藥企 巨星傳奇六成收入靠周董 科笛未盈利

【明報專訊】巨星傳奇（6683）及科笛（2487）今起同步招股。台灣知名歌手周杰倫概念股巨星傳奇，由今起至6月5日招股，集資最多7.97億元。另外，從事皮膚學生物製藥研發的科笛亦於同期招股，集資最多5.27億元（見表）。

明報記者 鄺海盈

巨星傳奇是次全球發售約1.27億股，香港發售佔10%，90%國際配售，值得留意是國際配售當中，有4800萬為現有股東舊股，若以招股中間價計，相關股東是次可套現2.83億元。另外，巨星亦有兩家基礎投資者，包括手遊開發商網龍（0777）及Blink Field，投資金額分別1500萬美元及300萬美元，若以招股中間價計，兩家公司認購股份佔是次發售股份的18.7%（未計超額配售），有關股份設有一年禁售期。

集團業務主要為新零售和IP創造及營運，新零售業務主要收入來自魔胴咖啡。在其業務當中，其新零售分部涉及周杰倫或其相關IP近年佔總收入約近五成，而IP創造及營運亦佔約一成，即集團有約六成收入與周杰倫有關。集團首席財務官賴國輝表示，公司將會繼續物色更多內地、香港及台灣的藝人合作。目前公司旗下的藝人在抖音上有超過2億粉絲，未來會推出更多數字內容，以帶來更多收益。

科笛5產品臨牀階段

另外，內地皮膚學生物製藥公司科笛集團於同期招股，獨家保薦人是中金公司。科笛是次引入嘉實基金、新鴻笛創投及新氧（美：SY）為基礎投資者，投資金額分別分別2000萬美元、220萬美元及100萬美元，以招股中間價計，共佔其發售股份近38%（未計超額配售），相關股份設有半年禁售期。

科笛為未盈利生科股，主要研發皮膚病治療及護理市場藥物，目前有9種產品及候選產品，其中5種處於臨牀階段。集資所得約45%將用於公司的核心產品CU-20401；約22%將用於撥付公司主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動等。

4公司入表申上市

此外，醫療健康公司圓心科技、電動兩輪車商綠源集團、營銷及銷售SaaS解決方案提供商邁富時管理，以及內地清潔及維護供應商升輝清潔4家公司同時於周一遞表申請來港上市。當中，圓心科技及升輝清潔為第四度遞表聯交所，綠源集團及邁富時管理亦是再度遞表上市的公司。

[新股]

相關字詞﹕科笛集團 巨星傳奇 新股

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