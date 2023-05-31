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經濟

金管局貼現窗投放38億 逾兩年高

【明報專訊】本港銀行體系總結餘跌至約400億元水平，收緊港元銀行間流動性，金管局數據顯示，周一（29日）銀行體系向金管局貼現窗拆借37.65億元，為2021年1月初以來最高，撇除年結和季結因素，則為2020年3月以來最高，當時銀行體系總結餘亦僅有540億元。周一貼現窗利率較同日隔夜拆息高1.22厘，有銀行仍向金管局拆借，分析指近日有大型銀行亦拆入資金，有銀行或用盡了貸款額度，未能在市場拆借而要向金管局拆入資金。

現息率5.5厘 遠較隔夜息高

金管局傍晚公布，昨日（30日）並沒有拆借紀錄。昨日隔夜港元拆息跌2.27點子（1厘等於100點子）至4.207厘，1個月拆息則升5.08點子至4.504厘。截至晚上8時半，港匯跌39點子（1元等於1萬點子）報7.832。

貼現窗為金管局為銀行提供短期流動資金的工具，銀行日終結算時若發現流動資金不足，可於傍晚以外匯基金票據或債券抵押，向金管局拆入隔夜港元流動資金進行銀行同業結算。貼現率以美國聯邦基金利率目標區間下限加0.5厘，或隔夜與1個月港元拆息5日移動平均數之平均值計算，以較高者為準，現為5.5厘，絕大多數情况下高於隔夜拆息利息。加上銀行擔心一旦動用會被金管局查問是否流動性不足，因此甚少動用貼現窗，年初至今僅拆借7次。

分析料一次性事件 未見異常

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，目前銀行體系總結餘下跌、美國6月有再加息的可能，加上半年結需求臨近和中資股派息，令銀行流動性緊張，有大型銀行也在市場拆入資金。他認為周一拆借金額不大，或有個別小銀行用盡其拆借額度，或銀行評級本身較低，不能用市場息率拆入資金，因而向金管局拆借。瑞穗銀行亞洲首席外滙策略師張建泰認為，周一在貼現窗拆借，或與當日美國假期市場清淡有關，對貼現窗需求急升或是一次性，不見整體流動性有異常。

相關字詞﹕貼現窗 銀行體系總結餘 流動性 港元拆息 加息 金管局

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