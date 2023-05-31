息率高企損盈利 大摩普遍降地產股目標價

看好主打零售物業地產股

摩根士丹利在一眾地產股中，只將持有海港城收租物業為主的九龍倉置業（1997）的目標價調高8.2%，提高至40元，並維持對太古地產（1972）及信和置業（0083）的目標不變，分別維持在21元及10.5元，其餘地產股的目標價皆見下調。當中在新世界之外，目標價劈幅次之的嘉里建設（0683），調降幅度也達12%；調降幅度最細的為新地，只有不足1%（見表）。

該行指，息口高企，致地產股的利息開支增加，並影響到每股派息，對高負債的發展商影響尤其大。在地產股中，其繼續喜好零售收租股，並轉而看好寫字樓收租股多於住宅發展商。1個月銀行同業拆息到5月23日已升抵4.6厘，較2月份時2.1厘為高，期間已經影響到高負債的地產股表現走低。融資成本每上調100點子，將令高負債的新世界、恒地、九置及嘉里建設今年的盈利會比去年跌7%至32%。另在預期今年零售增長23%下，該行對零售物業收租股看高一線。

富瑞則稱，最近地產股受壓，與息口上升、預期4月份零售銷售下調，及內地消費者情緒比預期為弱有關。在短期面對逆市時，該行指，零售類地產股出現短期下跌之時，正好提供入市低吸的機會。該行認為，在當前市况波動下，領展（0823）股息率達5至6厘時，可為長線投資者提供吸引的回報。