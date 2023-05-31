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經濟
香港地產

內地生租柏傲莊 預付一年近25萬

【明報專訊】暑假租賃旺季提早來臨，各區租務成交亦持續增加。中原地產分行經理林兆東表示，部分內地生開始物色租盤，大圍站上蓋柏傲莊第6B座高層F室，實用464方呎，2房間隔，以月租2.05萬元租出，實用呎租44.2元。

林氏透露，租客為兩名內地女學生，將於香港大學專業進修學院升學，見單位交通方便，備有全新會所及大型購物商場，即以先付一年租金、涉近25萬元方式，合租單位方便上學。業主2020年約1067萬元一手購入，租金回報約2.3厘。

香島4房戶4.9萬租出 呎租47元

筲箕灣香島一個4房戶亦獲承租，美聯助理區域經理鄭琨表示，該單位為5座中層C室，實用1052方呎，4房套房連儲物房間隔，獲同區租客垂青，業主原本月租叫價約5.5萬元，最終議價後以月租約4.9萬元租出，實用呎租約46.6元。業主2018年3月2700萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

家庭客3.25萬租康怡複式

另鰂魚涌康怡花園新近錄得一宗複式單位租賃成交，中原地產首席分區經理楊文傑表示，該單位G座頂層單位，實用940方呎，3房1套間隔，望球場及海景，月租叫價3.8萬元，獲家庭客洽租，議價後減價5500元或14%，以月租3.25萬元承租，實用呎租34.6元。業主1999年618萬元買入，租金回報約6.3厘。

[香港地產]

相關字詞﹕內地生租樓 康怡花園 香島 租務成交 柏傲莊

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