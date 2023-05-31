內地客入市天瀧 豪付1747萬辣稅

資料顯示，上述單位為天瀧1座中層A室，實用1428方呎，4房雙套間隔，本月初以5823萬元售出，實呎40,777元。資料顯示，買家以亞洲國際科技有限公司作登記，公司董事為兩名姓黎、並持內地身分證人士，今次入市需付樓價30%辣稅（包括買家印花稅及雙倍印花稅各15%），即涉1746.9萬元。資料顯示，該兩名黎姓人士現持有九龍站擎天半島一個單位。

何文田ST. GEORGE 'S

周五推1伙3房戶招標

此外，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧過去兩日共售3伙，昨日以招標形式售出1伙，為實用1002方呎的2座11樓B室，3房間隔，成交價3192萬元，實呎31,856元。項目自月初開始招標，至今累售17伙，套現逾8.7億元。

至於信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，最新上載銷售安排，將在本周五推出一伙招標，該單位為第2座8樓B室，實用面積1868方呎，3房連套房間隔，截標日期為6月30日。項目累售37伙，總套現近43億元，當中5伙為特色戶。

龍譽32車位開售1小時售罄

利嘉閣地產高級區域董事江仕秋指，內房保利置業（0119）旗下已屆現樓的啟德龍譽，早前推出32個車位於上周六發售，售價由198萬至218萬元不等，平均每個售價約206.75萬元，市值共6616萬元，該批車位開售1小時已全數獲認購。江補充，龍譽共930個住宅單位，而車位則有176個，可見車位需求相當殷切。

[香港地產]