NOVO 2A均呎1.36萬 335萬入場 首批折實均呎高上期2% 周五起收票

明報記者 歐陽慧恩

是次推出的186伙中，包括19伙開放式戶、7伙1房戶、99伙2房戶及61伙3房戶，實用面積由245方呎至705方呎，價單定價由393.8萬元至1113.9萬元，實呎14,943元至17,256元，若買家選用即供付款，發展商將提供與前三期相同的最高15%折扣，折實價由334.73萬至946.81萬元，實呎介乎12,701元至14,667元。

入場單位為Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎，開放式間隔，定價393.8萬元，折實價334.73萬元，折實實呎13,662元；至於最低入場費的2房戶，位於Arreso 3座3樓J室，實用417方呎，定價660.4萬元，折實價561.34萬元，實呎13,461元。

首批186伙 兩房佔逾半

是次首批折實均呎，與同區樓齡約3年的半新盤御半山二手均呎1.36萬元相若。新地副董事總經理雷霆稱，是次開價屬「北都繼續歡騰價」，並指雖然近日股市走勢不穩，但政府剛公布樓價及租金指數仍有升幅，認為物業投資屬長線，可「早買早享受」。新地代理總經理陳漢麟補充，項目即日起開放示範單位，本周五起收票，最快下周作首輪開售，而下周初亦有機會加推單位。對於今張價單均價較早前推售的2B期有所上升，陳表示，主要考慮項目優勢、同區供應及競爭等因素。

仍低於去年8月1B首批均呎3%

NOVO LAND第2A期及2B期關鍵日期均為明年5月，如採建築期付款，發展商提供最高折扣為樓價12%，與即供折扣相差3個百分點，折後全數單位樓價仍低於1000萬元，可申請高成數按保。另發展商亦沿用之前期數曾提供的多款現金回贈、代繳印花稅優惠及按揭優惠等，包括「置稱心」按揭利息保障及「Super漸進式供款計劃」的一按計劃，適用於開放式及1房，最高貸款額為樓價85%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，近期發展商主要推售銀碼較細的剛需盤，料下月一手成交可達1500宗。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則預料，項目日後呎租可逾42元，租金回報料約3.5厘。

[香港地產]