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經濟
2023年5月30日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
官方租金指數按月升1.4% 7年最勁 內地專才需求增 業界料租金升幅跑贏樓價
樓指連升4個月累漲近6% 創7個月新高
前食衛局常秘逾4000萬沽薄扶林豪宅
天瀧特色戶實呎逼5.8萬 跑道區新高 本月累沽16伙 吸金逾8億
NOVO LAND 2A最快今日開價
國指4個月跌19% 邁向技術熊市 內地經濟失色恐損企業盈利 人幣續半年低
券商憂搶市佔打擊利潤率 美團跌8%
潤地：發C-REITs釋放商場價值 增公司估值
新地獲275億銀團貸款 歷來最多
彭博：中國擬推製造業稅惠政策
謝清海葉維義洽售少於30%惠理
中美交惡復蘇弱 港進出口遜預期 大新料全年出口跌約一成
PAOB伙易付達推中小企循環貸款
快意智能伙生促局 研新型納米船底塗層
5月強積金人均蝕2660
世華全年營業額增8.4%
Nvidia推AI模型遊戲超級電腦 搶攻迎狂潮 料微軟Meta採用產品
華府或需發債7.8萬億 恐抽走市場大量資金
越南5月出口跌5.9% 連續4個月收縮
張兆聰：半導體產業股當炒 ASMPT追落後
劉宇亮：運用黃金比例 看恒指支持位
中俄合研客機進度大幅落後
技術取勝：北控水務低位有支持
劉思明：大巿尋底中 博反彈考身手
周顯：京轉軚買美債 所為何事？
技術取勝：北控水務低位有支持
【明報專訊】華電有望上試4.5元（圖）
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