華府或需發債7.8萬億 恐抽走市場大量資金

料變相聯儲加息0.25厘

不過大量美國國債進入市場，或會在金融市場抽走大量流動性，為金融系統增添壓力。美國地區銀行此前已因大量存款流失而面臨信貸收緊，增加發債恐導致美國政府與銀行業進一步爭奪資金，令銀行被迫提高短期融資利率，並將相關成本轉嫁至消費者及商界的借貸利率。美銀估計，這連鎖反應造成的效果，相當於美聯儲加息0.25厘。交易員目前押注，美聯儲將於7月底前，至少加息0.25厘。

分析師指出，市場已消化債務危機的不確定性，因此在債限問題解決後，美國國債孳息率將由高位回落，但美國財政部若大舉發行新債，將意味美國國債孳息率的跌幅有限。在這情况下，主要投資於美國國債等短期工具的貨幣市場基金仍可維持較高的回報率，繼續吸引一些投資者從銀行提取存款，投資於貨幣市場基金等回報較高的投資工具。

摩根士丹利短期利率策略師Efrain Tejeda預測，未來3個月的美國國債發行量將達7300億美元，而6月至12月的發行量約為1.25萬億美元。Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick指出，若短期內發行大量高收益的美國國債，有可能導致銀行存款及其他資產的流動性被大量抽走。她說，美聯儲為救助地區銀行而在3月推出的銀行貸款機制（BTFP）至今的需求仍然持續，反映美國地區銀行的流動性危機仍未結束，美國金融系統部分環節仍然脆弱。

（綜合報道）

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