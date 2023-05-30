Nvidia推AI模型遊戲超級電腦 搶攻迎狂潮 料微軟Meta採用產品

匯豐的報告指出，Nvidia對第二財季銷售額的爆炸式增長預測，遠超匯豐的樂觀預期，鑑於AI數據中心的需求強勁，且產品定價能力勝於預期，有助盈利提升，維持對其股票的「買入」評級，並將目標價由355元上調至600美元，較上周五收報389.46美元的股價，仍有超過五成水位。英美昨假期休市。

匯豐料股價有潛力再升五成

全新的AI模型代工服務Nvidia ACE 遊戲開發版「Avatar Cloud Engine（ACE） for Games」，利用AI驅動的自然語言交互技術，為遊戲中的非玩家角色（NPC）理解用戶的語言，繼而進行互動，提升遊戲的體驗。軟件開發商可利用「ACE for Games」，為遊戲和軟件建立及部署訂制的語音、對話及動畫AI模型。

黃仁勳指出，AI對於未來遊戲開發將是非常重要的一環。Nvidia開發者與效能技術部門副總裁John Spitzer稱，Nvidia正率先在遊戲中使用生成式AI，這將徹底改變玩家與遊戲人物之間的互動，讓玩家更有置身遊戲的感覺。

Nvidia又發布了能為企業提供超強AI性能的「DGX GH200」超級電腦平台，其使用新的NVLink Switch系統，可將256個GH200 Grace Hopper超級晶片整合成猶如單一圖形處理器（GPU）般運作，其具備超過1 exaflop算力（每秒百億億次浮點運算，相當於10億乘以10億次），可協助科技巨企發展生成式AI模型。科技媒體Engadget指出，只有美國田納西州橡樹嶺國家實驗室的超級電腦「Frontier」有更高的算力。

黃仁勳指出，GH200超級晶片已全面投產，其將節能的Grace CPU與高性能的H100 Tensor Core GPU整合到一個超級晶片中。微軟及Meta等可望成為首批客戶。

開發數碼廣告AI內容引擎

此外，Nvidia亦宣布與全球最大的營銷服務機構WPP PLC合作，開發用於數碼廣告的生成式AI內容引擎，它建基於虛擬世界可擴充運算平台Nvidia Omniverse，搭配3D及AI工具，助創作團隊能迅速大規模製作宣傳內容，貼合客戶的品牌需要，降低廣告製作的成本。

受惠於AI熱潮帶來的先進晶片需求，Nvidia在截至4月底的第一財季，收入按季增長19%至71.9億美元，並預計在截至7月底的第二財季，銷售額達110億美元，較分析師預期高出超過五成。這將會是該公司歷來最高的季度收入，反映其在AI競賽的領先地位。

（綜合報道）

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