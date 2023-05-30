快意智能伙生促局 研新型納米船底塗層

料投資近1000萬 冀未來6個月投產

遊艇主義（遠東）顧問梁顯庭指出，塗層產品經機電工程處試用後，該處對繼續使用感到興趣。在過去近3年亦已有230艘船隻使用過有關塗層，因此已產生收入。但是由於目前他們只是經實驗室生產塗層，月均才20至30公斤。因此在預期需求增加下，他們遂和生促局合作在港設試驗生產線，冀在未來6個月投產，最終分兩期建成生產線後，將產能提升至日均50至100公斤。他們與生促局合作時亦會回饋更多數據，以便進一步研究，及商討更完善的生產技術和包裝等事宜。他們亦擬趁8月份及11月份的澳洲悉尼及阿布扎比遊艇展，向國際市場推廣有關技術。

城大能源及環境學院教授兼協理學務副校長（學術事務）梁國熙補充，全球因為船底污垢引發船隻耗油比正常多40%，涉資達百億美元計，因此觸發他們去開發新的塗層物料。新物料便利在海底吸收經折射的可見自然光，激化塗層上物料產生化學作用。