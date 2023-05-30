PAOB伙易付達推中小企循環貸款

最高貸款額30萬元 還款期1至3個月

平安壹賬通銀行指出，該行採用替代數據為信貸審批基礎，協助易付達的商戶利用商業數據申請貸款，並透過銀行的風險評估平台作信貸分析，可以簡化貸款審批流程，客戶無需遞交任何申請文件及抵押品。平安壹賬通銀行在2021年，已與易付達推出零售業中小企貸款，透過分析商戶的交易行為模式，例如交易密度、交易金額上升或下降趨勢，與同業比較等作信貸審批。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，隨着香港與國際及中國內地復常往來，來港商務及旅遊訪客人次以倍數增長，連帶零售消費力回勇。該行與易付達加強合作，推出具彈性的企業循環貸款，為中小企準備現金流。

易付達（亞洲）主席及行政總裁勞俊傑則指出，他們了解到零售商戶經常面對資金流動的問題，包括入貨、擴充業務等，是次與平安壹賬通銀行合作，為相關客戶提供更快捷的貸款方案，以更方便和簡易的方式取得融資，即時解決他們現金流的困難。