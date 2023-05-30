中美交惡復蘇弱 港進出口遜預期 大新料全年出口跌約一成

明報記者 鄺海盈

出口連續12個月倒退 進口連跌10個月

月內，整體出口貨值為3383億元，商品進口貨值為3749億元，貿易逆差進一步收窄至366億元。在主要貨品類別中，「辦公室機器和自動資料處理儀器」、「電動機械、儀器和用具及零件」及「通訊、錄音及音響設備和儀器」等資本貨品進口跌幅均大過整體跌幅，分別跌24.1%、跌15.8%及12.6%。三項類別在出口方面亦錄得跌幅，分別跌11.5%、19.3%及21.5%。

按地區分類，出口往亞洲的整體貨值下跌13.3%，當中馬來西亞跌26.4%最多，新加坡跌21.1%、印度、越南、台灣亦跌約20%，中國內地亦跌12.9%，較3月的9.8%跌幅擴大。歐美主要地區則以美國跌幅最大，跌19.9%，其次為德國，跌15.9%。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，數據反映4月起中國復蘇力度放慢，製造業活動亦有收縮跡象，限制內地需求。美聯儲繼續加息亦會影響歐美等地的經濟，或繼續抑制外部實質需求。大新估計今年全年整體出口跌幅介乎5至10%。

分析：還看中國與歐美關係會否緩和

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，香港作為中介角色，惟買家賣家需求疲弱，當中包括內地復蘇表現較預期差，影響本港進口需求；而歐美經濟疲弱，加上部分歐美國家希望與中國脫鈎，令出口需求再度轉弱。他認為，此情况並非容易解決的問題，需視乎中國與歐美關係之後會否緩和，推動出口好轉。

不過，李兆波稱，下半年本港進出口數字將會轉強，加上去年進出口貨值基數不高，市場預期今年經濟增長將錄得正增長，有望推動進出口表現，料跌幅或不會太大。