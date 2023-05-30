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經濟

謝清海葉維義洽售少於30%惠理

【明報專訊】惠理集團（0806）昨晚發公告指，獲集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海及葉維義告知，正就潛在買方集團一間成員公司，可能自創始股東購買少於30%的已發行股份進行磋商。而通告刊發前，彭博引述知情人士報道，廣發證券（1776）擬收購惠理集團的20%股權，作價約11億元。

傳廣發證券11億買20%股權

彭博昨日引述知情人士報道，廣發證券擬向謝清海及葉維義手中收購惠理20%股權，作價約11億元，又指雙方接近達成協議，交易待本周稍後時間取得董事會批准。現時謝清海和葉維義分別持有惠理集團的25%和16%股權。而按惠埋昨晚通告指，公司獲告知有關向創始股東購買股份的磋商正在進行中，各方尚未就相關買賣訂立任何最終合約。

廣發證券及惠理集團未有回應彭博的電子郵件查詢。若然有關消息落實，這將為廣發證券自2015年在香港上市以來，首項在境外的收購項目。廣發證券與其他中資證券行最大分別在於，為全國首十大證券商中，唯一非國有控股，甚至沒有控股股東。

惠理為本港老牌的資產管理公司之一，創辦至今約30年。其所管理的資產由2021年的100億美元，降至今年4月底止的63億美元，並曾經於2022年度錄得近年首度虧損5.44億元。該集團向來以「價值投資」作為標榜，管理資產最高峰時、曾經在2017年度時，高企於165.94億美元以上，之後表現每况愈下。

相關字詞﹕惠理集團 廣發證券

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