國指4個月跌19% 邁向技術熊市 內地經濟失色恐損企業盈利 人幣續半年低

明報記者 陳偉燊

內地數據顯示經濟仍然疲弱，兼缺乏動力，投資者憂慮企業盈利受壓。剛公布1至4月份全國工業利潤續倒退兩成，進一步引起投資者憂慮。中資民企股價表現相對較差，國指1月底創出今年高位後，至今下跌19%，當中表現最差的成分股均為民企（見表）。

北水淨走18億 騰訊佔8.7億最多

人民幣匯價持續走弱，兌美元更曾創下半年新低，低見7.0805，連離岸人民幣價也曾失守7.09。在人民幣轉弱下，令投資者無論從H股股息回報及帳面賺幅，均產生價值及回報受壓預期，均令投資者對港股卻步。「北水」入市亦不太積極，由上周四買入，變為昨日淨流走18.3億元。

港股連跌4日 累挫1127點

重磅股美團（3690）儘管季度數據「對辦」，但是昨天成投資者趁高「開刀」的對象，昨天罕見股價急插8.1%，成交額更佔居榜首，多達110.24億元。但是在該股股價急跌時，北水反而追捧該股，美團獲淨買入約7.15億元。

反之另一重磅股騰訊（0700）則未獲「北水」眷顧，錄得淨流出8.73億元，為眾港股中，錄得淨流出最多股份。該股全日股價跌近2.9%。

分析：外資減配 港股乏新資金

大華繼顯董事梁偉源表示，港股近期走勢轉差，主要與市場資金流向有關。有別於過往市况回軟時往往會獲「北水」支持入市，近日連跌多日，都未見「北水」持續入市，加上外資一直減配（Underweight）港股，反而將資金調配至日本及台灣等亞洲市場，令港股欠缺新資金入市，欠缺推升的催化劑。除非之後投資者能夠見到內地的經濟數據持續做好，及有更多的利好數據和消息支持，否則港股是有機會繼續回軟，並要下試18000點低位。

不過，「中特估」概念由於標榜的是價值相對低殘的內地股份，因此一旦氣氛好轉，他相信仍然能夠獲得中長線基金趁低入市捧場。不過，美團在季度數據向好下，股價明顯下跌，則令人意外。