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經濟
香港地產

樓指連升4個月累漲近6% 創7個月新高

【明報專訊】受通關等利好消息帶動，今年首4個月樓價持續上升，據差餉物業估價署最新公布，4月私宅售價指數報354.2點，連升4個月之餘，並創近7個月新高。不過，按月升幅就由1.59%，收窄至僅0.54%，為4個月來最小。有業界指，受加息等因素拖累，次季樓市放緩，料全年樓價升幅僅約2%至6%。

按月升0.54% 4個月來最小

據差估署資料，4月私宅售價指數報354.2點，為去年9月錄得360.3點後新高，首4個月累升5.83%。不過，若對比3月份指數，4月份售價升幅僅為0.54%，為4個月來最小，1至3月按月升幅介乎1.08%至2.51%，若與2021年9月歷史高位398.1點相比，目前售價指數距離高峰期仍有約11%差距。

另外，若以單位大小作為劃分，雖然4月份各類型單位售價指數均錄升幅，但其中實用面積1075方呎或以下的A至C類中小型單位售價指數報355.6點，按月升0.51%，按年跌8.35%，而實用面積1076方呎或以上的D、E類大型單位，售價指數則報313.8點，按月升1.26%，按年微跌0.09%，走勢明顯跑贏中小型單位。

料5月指數升幅收窄至0.2%

對於4月售價指數升幅放緩，高力香港研究部主管李婉茵表示，踏入次季，私宅市場成交金額及宗數明顯比首季放緩，近期銀行同業拆息節節上升，令購買力趨向保守，而股市近期表現波動，樓價往往隨之會滯後反映，而首季樂觀情緒亦驅使二手業主叫價進取，成交步伐卻未能跟上一手銷情，故預期二手樓價將在下半季逐步調整至市場價格。綜合以上因素，高力修訂全年中小型私宅樓價預測，為按年升幅2%至6%。

此外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，本月初美國再加息，而本港普遍銀行亦跟隨加息，對樓市帶來一定心理影響；而且新盤開價吸引，續搶佔二手客源；惟業主普遍看好後市，減價情况不多，故料下月公布的5月份售價指數料持續在低位橫行整固，料全月將表現平穩或微升0.2%。

[香港地產]

相關字詞﹕樓價走勢 李婉茵 陳海潮 樓價指數 差估物業估價署

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