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經濟

香港地產

NOVO 1期將入伙 1房叫租1.1萬起

【明報專訊】本報統計，6月底前市場至少有5個新盤入伙，相關樓盤涉單位總數逾4060伙，部分業主已急不及待率先將單位放租；整合代理信息，該5個新盤目前合共有逾50個預租放盤單位，當中新地（0016）去年夏天熱賣的屯門兆康NOVO LAND第1A、1B期，發展商已發信交樓，現時約有10個預租放盤，平均意向呎租約35元，1房月租叫租1.12萬元起。

現有約10伙放租 暫未錄成交

利嘉閣助理分區經理梁桂華指出，NOVO LAND第1期目前有約10個單位放租，以1房戶為主，惟暫時仍未錄租務成交。資料顯示，叫租入場費最低為Elverum第2座中層L室，實用面積296方呎1房間隔，業主叫租1.12萬元、意向呎租約38元；至於實用面積475方呎2房戶，月租叫價約1.5萬元起，意向呎租約31.5元。

另一大型新界盤、毗鄰港鐵火炭站的星凱．堤岸，現時亦有約10個預租放盤，同樣未錄租務成交。利嘉閣首席聯席董事黃偉基指，發展商中洲置業預計6月起發信交樓，而目前星凱．堤岸的放租盤，以1房、2房細單位為主，1房戶叫租約1.6萬元起、2房戶則約2.3萬元起。

星凱．堤岸將收樓 1房叫租1.6萬起

至於新盤供應量向來較少的港島區，近期有兩個新盤入伙，包括恒地（0012）旗下筲箕灣道THE HOLBORN、以及嘉里（0173）牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第2期揚海。

利嘉閣聯席董事吳玉蘭稱，THE HOLBORN 新近錄得兩宗租務成交，平均成交呎租約67.5元，當中低層A8室，實用面積221方呎開放式戶，以月租1.45萬元租出，實呎租金約66元；業主2021年以約619.65萬元購入，享租金回報率約2.8厘。

HOLBORN呎租高見67.5元

吳補充，THE HOLBORN目前約有20個單位放租，開放式戶入場叫租約1.6萬元起。

至於位處港鐵黃竹坑站上蓋的揚海，中原副分區營業經理歐陽樂指，發展商5月底開始分階段交樓，市場目前暫時有4個預租放盤，平均意向呎租逾60元，預計6月起更多業主收樓後，有更多租盤供應市場。

千望1房1.58萬租出 呎租56元

九龍方面，內房遠洋（3377）旗下旺角千望亦已屆現樓，中原高級分區營業經理陳永忠表示，千望新近錄約兩宗租務成交，包括一個中高層實用面積281方呎B室1房戶，以月租1.58萬元租出，實呎租金約56元；業主2021年以712萬元購入，享租金回報約2.7厘。

他補充，千望現有約7個放租盤，開放式戶入場叫租約1.2萬元、意向呎租達70元。

相關字詞﹕千望 揚海 星凱．堤岸 租盤 租務成交 入伙盤

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