三大新盤近2600伙 蓄勢6月搶攻 NOVO 2A期快開價 滙都凱柏峰III備戰

明報記者 林可為、容婌維

展望6月，新界西北區將再度成為新盤主戰場。近期開售大埔白石角University Hill第2A、2B期，並紅盤高開的新地，將施展「回馬槍」，短期內推出單位總數929伙的屯門兆康NOVO LAND第2A期。

事實上，NOVO LAND系列自去年夏天開售以來，不足1年累積售逾2200伙、估計吸金總額高約130億元。

新界西北再成新盤主戰場

新地稱由於向隅客眾多，故加快推出第2A期應市，樓書亦已上載，計劃先推位處項目商場NOVO WALK上蓋的Arreso第3、5座，涉519伙，單位實用面積約216至1528方呎，涵蓋開放式至3房戶、另設特色戶，首階段推出單位料主打2房戶。

NOVO 2A期料為下月首開售大盤

可留意是，泛海旗下、樓花期長約25個月的洪水橋洪安里滙都，市場估計短期內可獲批預售樓花，屆時亦將乘勢登場，有機會與NOVO LAND第2A期交鋒。

滙都分兩期發展共涉1025伙，料最快6月推出的第1期涉623伙，標準單位實用面積約321至522方呎，涵蓋1房至3房戶型，其中2房戶佔約七成，全數單位採開放式廚房設計。

滙都是洪水橋近年來最大型住宅發展，泛海於2020年底以超過21.28億元、每方呎樓面補價約4092元完成補地價。

凱柏峰III近康城商場 去年已批預售

另一有機會於6月出擊的焦點新盤，為信置、嘉華（0173）及招局置地（0978）合作、樓花期長約20個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，提供644伙，早於去年已獲批預售樓花，惟發展商一直按兵不動，亦未上載樓書和公布單位具體面積，但相信戶型會與凱柏峰I、II相若，標準戶涵蓋1房至3房。

凱柏峰其中一項亮點，是毗鄰日出康城區內最大型商場The LOHAS；另由港鐵康城站乘地鐵約15分鐘即可過海到達鰂魚涌站，而將軍澳跨灣大橋、將澳藍隧道相繼通車，對外交通更便利。翻查資料，去年中起開售的凱柏峰I、II，迄今累沽約615伙，吸金總額估計逾53億元。

分析：6月一手成交料重上1800宗

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，6月將有不少大型新盤排隊登場，當中不乏位處新界區、主打細價上車單位的新盤，預期會吸引市場購買力，若市場並無突發負面消息，估計6月整體一手新盤成交量，可上升至約1800宗或以上水平。

綜合市場資訊，5月截至昨日為止（28日），整體一手新盤成交暫錄逾1100宗，雖然未算十分熾熱，但相對4月全月錄約1020宗，按月仍增加近一成。