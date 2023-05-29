廖偉強：內地客源足撐起港樓市

香港房地產市場去年受到疫情的嚴重衝擊，樓價大幅下跌一成半左右。但自今年初，中港通關及政府撤銷大部分防疫限制，令經濟得以從谷底反彈，大部分香港人漸解開鬱悶的情緒，消費意欲回升，香港各行各業逐步復常，樓價亦止跌回升，由低位急速反彈接近8%。但由第二季開始，樓市好淡爭持，二手成交量回落。這時候唱淡的聲音又再出現，有人甚至估計今年樓價最終會戲劇性地下挫，又認為內地人財力已大不如前，不可能為香港樓市帶來很大的購買力。

不過，筆者仍然認為，今年樓價「埋單計數」，絕對會有升幅，而且升幅勢必達雙位數字。

其實在大家細心想想就會明白，疫情後的經濟民生，需要經歷一段時間才會逐漸復元過來，這是正常不過之事。所以，經濟及樓市經過一輪反彈之後放緩是可以理解的。

綜觀今天香港已沒有再被疫情拖後腿，經濟慢慢回復增長；而政府亦已積極輸入人才，這些人員就是樓市生力軍，帶來活力。雖然內地有不少人蒸發了財富，但仍有餘力的富裕人士仍不少。試想想，內地的14億人口，就算只有十萬分之一的人有意來港置業，亦會對香港樓市帶來很大支持；更何况香港富裕人士並非每個都蒸發了財富，當香港經濟穩定下來，房地產絕對是這些人的投資首選。筆者預期香港的經濟及樓市，在下半年會比上半年好，明年亦會比今年更好。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]