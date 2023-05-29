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經濟
2023年5月29日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
散戶冷待IPO 業界憂惡性循環 本季8新股掛牌7潛水 專家：回暖路仍長
中銀首4月跨境新開戶數超疫前44%
置地信和「城慧」計劃 「授人以漁」扶初創
法拉帝確認赴意大利雙重上市
金鷹大股東四成溢價提私有化
華虹半導體回A 預告上半年盈利最多升45%
港大陸炎輝：人幣料不會大跌 國際化之路持續
富蘭克林鄧普頓Stephen Dover獻計：美推動經濟增長 可解國債危機
巨星傳奇近六成收益靠「周董」
虛產交易平台下月發牌 BitMEX料加速行業發展
Google培育人才 助港拓智慧數碼城市
MPF自願供款帳戶6.8萬個 45歲以下佔三分之一
同位素檢測核實農產品來源
租用大學實驗室 輕資產提供服務
鄺翠玲：加按增現金流 應對教育退休規劃
環球經濟數據
金子：高盛看好前景 匯控Call 15365
張兆聰：美團有力守低位 可博反彈
張兆聰：AI炒作似90年代科網潮
伍禮賢：白雲山業績穩健增長 股價逆勢走高
溫傑：同程旅行首季盈利大增 可分注買
王良享：日股牛氣十足 升勢非虛火
仇詩豪：比特幣減半醞釀新牛巿
謝偉銓：2047不再是地契大限
開出糧戶口或獲回贈逾千元
沈永年：華僑可申請大灣區居住證
梁振輝：美匯指數向好 上試105.88
許健生：「STEM嘜」認證助教育界揀課程
陳大為：G7公報反映範式轉移至大政府小巿場
劉思明：通脹回落不似預期
林少陽：人幣疲弱 港股短期採守勢
技術取勝：第一太平處上升通道
蔡金強：AI時代股王：英偉達
艾雲豪：迪士尼收購魔法從CEO講起
李順威：大型科企主導美股 銀行股跑輸
劉思明：港股次季跌幅大 開始具值博率
何啟聰：首季虧轉盈 美團購14782
瑞銀亞洲：股價逆市企穩 小米牛62065
摩根大通亞洲：對冲美債風險 納指熊49749
周顯：公司「潛力」重要過利潤
張佩儀：政府提高MPF貢獻率可促進經濟發展
王弼：高不高追Nvidia要睇性格
曾淵滄：耐心等待港股三重壓力過去
湯文亮：香港人鬧國泰才可救國泰
李聲揚：揀到好股 也要坐得穩
陳永傑：儲局再加息機會大增
廖偉強：內地客源足撐起港樓市
布少明：靜待新盤客回流二手
馬泰陽：進入傳統租務旺季
三大新盤近2600伙 蓄勢6月搶攻 NOVO 2A期快開價 滙都凱柏峰III備戰
NOVO 1期將入伙 1房叫租1.1萬起
太古城本月僅7成交 跌逾六成
維港灣兩房放盤3日 2.1萬元租出
筲箕灣道地舖放售 叫價6000萬
服務社群
LP10康城最臨海 景觀遼闊
瓏門交投減價橫行 均呎1.6萬
MPF帳戶太多 3步驟整合
周顯：公司「潛力」重要過利潤
【明報專訊】騰訊（0700）在2004年上市，當時它的QQ橫行全中國，可是，它的市值也有百多億元，而那時，像和黃這種國際性的大行，市值也不過是幾百億元而已。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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