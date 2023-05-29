許健生：「STEM嘜」認證助教育界揀課程

培養學生創新思維解決問題能力

STEM教育融合了科學、技術、工程、數學等多個領域，通過跨學科的教學方式，培養學生的創新思維和解決問題的能力。這些能力對於學生在面對未來的挑戰和競爭中具有重要意義。透過實踐性的項目和課程設計，學生可以在解決問題的過程中，學會應用所學知識，提升自身的創新和應對挑戰的能力。其次，也能夠培養學生的領導力、團體合作精神、領略失敗與成功的經驗，為未來進入職場作更全面的準備。

STEM教育着重將科學知識與實際應用結合，讓學生在融入趣味性的課程中，增強對科技興趣。例如，通過機器人設計、編程等活動，讓學生親手操作，體驗科技的樂趣。對科技的熱愛將成為學生未來選擇科研、工程等相關領域的初衷，並在未來職業生涯繼續體現對科技的追求。

隨着科技的不斷發展，對STEM人才的需求也在不斷上升。現今的市場需求着重於多領域知識並存、具備創新精神的跨界人才。STEM教育為學生提供了這樣的學習機會，幫助他們在未來就業市場中具備競爭優勢，迎接各種挑戰。

STEM教育鼓勵學生關注全球性問題，如氣候變化、能源危機等。透過跨學科的知識體系，學生能夠更好地理解這些問題的深度和廣度，並探討可能的解決方案。培養具有全球視野的學生有助於他們在未來成為具有國際競爭力的人才。

學生能學習批判性思維和決策的能力是極為重要。在面對複雜問題時，學生需要具備分析、評估和解決問題的能力。通過STEM課程的學習，學生將學會運用科學方法、數據分析等技能來解決問題，提高自己在日常生活和未來職業生涯中的決策能力。

吸引更多女性學生參與

在過去，STEM領域女同學的比例相對較低。然而，近年來，STEM教育透過吸引和激勵女同學參與科學、技術、工程、數學等領域的學習，已經取得了顯著的成果。這將有助於縮小性別差距，促進女性在STEM職業中的發展，為社會帶來更多多元化的視角和創新思維。除了教育機構，家長和社會也應該重視STEM教育，並給予學生更多的支持和鼓勵。家長可在家中提供相關學習資源和設備，例如STEM玩具、科學書籍等，鼓勵孩子對STEM領域產生興趣。社會也應該投入更多的資源和經費，支持STEM教育的發展和推廣，提高學生的STEM素養和競爭力。

特區政府在今年的財政預算中撥備了3億元為「中學IT創新實驗室」延續了3年經費，每所中學最高可申請100萬作發展STEM之用。筆者在之前的文章也曾提到政府能提供資源發展STEM教育固然是好事，但教育界一向對新興科技抱着觀察態度。而市場亦充斥着不少所謂STEM的專門設備和課程，質素參差，所以學界在選取STEM課程服務提供商的態度相對較為謹慎。

為使市場有一個較客觀性的STEM教育課程及設備評核標準，香港工業總會委託香港理工大學，並獲得創新科技署的「創新及科技基金」資助，進行歷時一年半的研究，開發出一套專門為STEM產品認證的框架──「STEM嘜」認證計劃之基礎，並於明年1月推出此服務。筆者也出席了當天的發布會，是次的「STEM 嘜」認證的研究方向是以使用方（學界）的需求為主要考慮因素。有與會者專家提議如能進一步優化此認證計劃，那就可以從人才市場需求作為第二階段的研究方向，那「STEM嘜」認證就更為全面、更具代表性。

筆者認為「STEM嘜」認證能大大為教育機構提供一個具參考性的指標，有效減低教育機構在選擇STEM課程服務提供商選擇上的困難。但重點是有關當局：創新科技及工業局和教育局能在推行此計劃時，能有良好的溝通與共識，那就更能發揮「STEM嘜」計劃的社會效益了。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]