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經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：日股牛氣十足 升勢非虛火

【明報專訊】最近市場熱議股神巴菲特宣稱會再度加碼日本股市的投資，令日經平均指數上升至31000點以上的33年高位，縱然有美國國債上限問題的負面影響，日經指數亦只回調不足1%。日股牛氣十足，港股相形見絀，反映了實質負利率對推高資產價格的威力。

日本核心通脹現為4%，但因為日本央行堅持控制長期利率於低位，10年期日本國債孳息率只有0.4厘，換言之，日本實質負利率為-3.6厘。香港消費物價指數雖然近來已經回升至2.1%，但因為聯繫匯率機制令香港利率趨近於美國利率，10年期香港外匯基金票據孳息率為3.5厘，因此香港的實質利率為1.4厘。

簡單來說，日本人存款於銀行只得零息，極度追不上通脹；香港存息高達4厘，減弱買股收息、買樓收租的意欲。

實質負利率推高資產價

其實巴菲特大舉買入五大日本「商社」的股份是在2020年8月，這些企業相同之處是他們都有商品如天然氣及糧食的買賣，而且商社如三菱及住友等的股息高達5厘。巴菲特是否預見俄烏戰爭會爆發屬見仁見智，但他押注日本通脹上升明顯成功。

2013年當時任日本首相安倍晉三推出其安倍經濟學時，其目的是帶動日本脫離20多年的通縮，其中一個手段是推高日本股市。2020年日本政府已經決定在2022年施行股市改革，美其名是改良「企業管治」，實際是鼓勵企業股份回購及提高股息。日本的股改包括了要求市帳率不足1倍的企業提供推高其市帳率的具體方案；對達不到上市標準的企業進行審視並明令於2025年達標，否則面臨除牌；將流通股的定義收窄，撇除銀行及企業持股，冀減少企業互相持有，增加居民持股。日本居民持股相對投資組合只是10%，相比美國的40%及歐洲的20%都低得多；日本政府此舉應該有效應。

西方拉攏日本 資產泡沫未成形

美國雖然在最近的七國峰會中未能推動所有國家與中國脫鈎，但扶助日本高科企業以分散供應鏈風險的趨勢非常明顯。七國峰會前後，岸田文雄爭取外國晶片公司投資日本及與日本企業合作。美光（美：MU）、台積電（美：TSM）及三星最近分別表示，投資巨額在廣島及熊本等地方設廠。

上世紀80年代日本為全球第二大經濟體，科技及產業發展直逼美國，因此造成有《廣場協定》推高日圓匯價一倍及零息政策催谷資產泡沫，90年資產泡沫爆破後進入螺旋式通縮。今天形勢有別，西方陣營拉攏日本，資產泡沫並未成形，相信這一潮日股上升並非虛火。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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