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經濟
新經濟新天地

同位素檢測核實農產品來源

【明報專訊】埃塞俄比亞咖啡豆、有機蔬菜、草飼牛肉、野生三文魚……市面上農產食品的聲稱是真是假，消費者無從稽考。單是原產地和有機種植的虛報，以及牛肉混入其他肉類等老問題長期存在，無法倚靠稀疏的檢測或者現場稽查來解決。有本地初創公司提出，透過分析多種化學元素的同位素比值，來提供一個可信度和成本效益更高的檢測驗證方案。

明報記者 薛偉傑

isoFoodtrace Limited共同創辦人陸仲廉表示，「穩定同位素分析」技術在學術界已經出現約30年，但以往商界不了解這套技術，加上儀器昂貴，所以極少商業應用。直至近10年，有個別企業用來核實蜂蜜和果汁的原產地，或者有否混入糖水等，但應用仍然很少。

該公司專門利用穩定同位素分析技術，來提供農產食品第三方測試和核實服務，包括原產地聲稱是否正確，是野生、人工飼養或人工種植，是籠養或放養，是有機種植或一般種植，是草飼或穀飼等5種屬性，以改善食品供應鏈的資訊真確度，保障食品採購方和消費者的利益。

改善食品供應鏈資訊真確度

陸仲廉解釋，碳、氫、氧、氮、硫5種化學元素在有機物中很常見，有多個同位素，不同同位素之間有些微重量差異（因為中子數目有分別）。不同地理位置和水土條件差異，以及飼養或種植營養來源，都會影響各項同位素比例。

例如，糞肥比化肥含有較多氮-15，所以用糞肥種植的有機蔬菜含較多氮-15。利用這類現象，加上人工智能技術的機器學習分析，有關食品「穩定同位素比值」（每種元素各項同位素比例），可以作為生物化學指紋，科學化驗證它的產地和生產方式，毋須倚賴繁瑣、高成本和耗時的供應鏈現場稽核。

穩定同位素分析只需極小量食品樣本（每個樣本約0.5至2毫克），為方便比較，通常樣本會先經過真空冷凍乾燥處理，然後磨成均勻粉末，再放入同位素質譜儀內燃燒，將產生的氣體分類和測量，以獲得該樣本的同位素比值。最後，再將食品樣本同位素比值跟已知同位素比值資料庫作比對，便能確認或推翻供應商的聲稱。

分析化學元素同位素比值 確認產地

陸仲廉稱，穩定同位素分析通常會同時分析2至3種化學元素的同位素比值，例如當驗證農產食品原產地時，主要看食品中氫和氧的同位素比值（因水分子由氫原子和氧原子組成），加上硫的同位素比值。另一方面，這套技術準確程度，亦視乎用作對比的同位素比值資料庫的精細程度。

從科學角度而言，穩定同位素分析準確程度至少有95%或以上，而且穩定同位素分析可以經常做，成本效益優勝得多。不過，要使用穩定同位素分析，食品樣本最理想是未經任何加工及未經烹調（除咖啡豆會先炒熟），因加工或烹調的添加劑或調味料，可能會令原來穩定同位素分析「指紋」有變。

該公司去年底推出服務，已接獲幾宗生意，包括為咖啡豆入口商驗證超過50款進口咖啡豆是否出產自埃塞俄比亞；為扒房驗證其直接進口牛肉的產地，以及是來自草飼牛或穀飼牛等；亦會為一家公司驗證進口的三文魚是否野生。其中，該公司發現在那超過50款全部聲稱來自埃塞俄比亞的咖啡豆當中，其實有兩款是來自其他國家，或混合了其他國家咖啡豆。陸仲廉認為，對於採購方來說，這類資訊是否正確非常重要，例如野生三文魚售價比人工養殖的高一倍，野生冬蟲草的售價更比人工培植的高出20倍。

擬設食品標籤 發給經核實客戶食品

現時該公司10餘人，分佈在香港、美國、加拿大、澳洲4個地區。其他地區分公司正在註冊，稍後會正式營業。陸仲廉估計，香港客戶主要是食品入口商和批發商，外國客戶主要是農場和出口商。訪問時，該公司正在設計它的食品標籤，計劃發給經過該公司核實其聲稱原產地或生產/種植方式為可信的客戶食品，預料本月底發給首家公司。

[新經濟新天地]

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