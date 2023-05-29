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經濟
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富蘭克林鄧普頓Stephen Dover獻計：美推動經濟增長 可解國債危機

【明報專訊】除了人民幣近日持續貶值不利港股外，美國國債上限最快本周到期，可能出現債務違約，亦是全球金融市場的另一計時炸彈。富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover表示，美國國債不斷上升是一個長期故事，而提升生產力、推動經濟長期強勁增長，是解決國債問題的最佳辦法。

富蘭克林鄧普頓Stephen Dover指出，美國最近就債務上限展開的談判為資本市場帶來短期波動，而投資者要知道的是，國債不斷上升是一個長期故事，而且亦可能帶來潛在的長期影響：「與其投機炒作政治事件短期將如何發展，我們相信更重要的是了解國債高企的原因，以及此舉為美國經濟增長、通脹及資產價格所帶來的長期影響。尤其是，為何國債在過去15年快速上升？與政府開支增加或/及稅收減少有關？政府現時怎樣收稅及制定開支？政府過去有否減低國債的經驗可供參考？有的話，對經濟基本面變化又會帶來哪些啟示？」。

Dover稱，2007年以來美國聯邦政府債務不論以債務總額或佔GDP比例計算均大增。他指出，在2007年底、即是2008年金融海嘯來臨前夕，美國聯邦債務為9.2萬億美元，佔GDP 62.7%；而在15年之後，去年底美國聯邦債務為31.4萬億美元（見圖），佔GDP 120.2%。

過去15年政府兩度救市狂發國債

美國在過去數十年大多數時間，政府均出現財赤，固然是期內國債不斷上升的原因，而Dover分析，過去15年國債上升速度明顯加快，累積增加22.3萬億美元國債，當中63%來自2008年金融海嘯及2020年新冠疫情期間政府大幅增加開支及減少稅收所致，假如沒有出現這兩件突發事件，目前美國國債佔GDP比例應低於100%、而非120%。

Dover指出，2021年美國疫情受控、經濟復常以來，政府開支佔GDP比例減少，稅收佔GDP比例上升，令財赤在過去18個月快速及明顯收窄，亦證明當經濟處於正常運行的情况下，國債問題屬可控。

1990年代經濟增長勁 財赤曾消失

向前望美國財政政策的話，Dover認為，最重要是以長遠的眼光看問題做選擇。他解釋，即使在過去逾60年美國政府開支往往會超過收入、財政出現赤字屬常態，但仍有一些趨勢及發展值得關注：「在第一個階段、即1983年至2001年，美國政府逐步採取政策限制開支，開支增長至少要與經濟增長匹配，結果是美國政府開支期內佔GDP比例由22.9%下降至17.7%，影響所及，1993年以後幾年，美國政府財赤不斷減少甚至消失。在第二個階段、即2000年至2020年，美國政府主張低稅率政策，故此在該20年，美國稅收佔國民收入比率亦由20%下降至16.2%」。

Dover分析，在上述第一階段、即1983年至2001年，即使美國政府致力控制財政赤字，GDP仍然增長快速，尤其是在1995年至2001年，而1983年開始的控制支出及1993年開始的稅收增加，均對減少財政赤字作出貢獻：「這點值得強調，控制或減少國債不一定要犧牲經濟增長及生活水平」。

至於上述第二階段、即2000年至2020年的經驗，Dover認為，這反映美國GDP增長不一定可以令財政赤字及國債減少，這與上世紀的情况屬不同。他分析，由於美國政府在期內的2001年及2017年均曾大幅減稅，可見大幅減稅可以刺激GDP大幅增長、令長期稅收增加此說法站不住腳。

Dover強調，美國政府稅收從誰而來、開支由何而去，同樣值得思考。他分析，去年美國政府稅收84%來自個人所得稅及薪俸稅，而企業利得稅僅佔8.7%；而在開支層面，28%屬非必須，72%屬必須。

去年國債利息開支近萬億美元

值得注意的是，在2008年金融海嘯後，聯儲局曾多次推出量寬（QE）印錢救市，故此跟着10多年美國息率維持低位，所以在疫情爆發前的一年（2019年），聯邦政府就國債的利息開支僅5000億美元；惟隨着過去3年美國國債急升，而且去年3月以來聯儲局大幅加息，去年國債的利息開支已高達9300億美元，今年情况料進一步惡化。

Dover總結，美國若能進一步提升生產力，推動經濟持續強勁增長，是解決國債高企問題的最佳辦法，也幾乎是必須的辦法。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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