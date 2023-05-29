華虹半導體回A 預告上半年盈利最多升45%

估計純利介乎12.5億至17.5億人幣

而按集團今年首季純利1.522億美元，折合大約為10.42億元計算，意味第二季純利介乎2.08億至7.08億元，按年變幅介乎倒退62.6%至增加27%。而按彭博數據，目前市場平均預測華虹第二季純利大約5.52億美元。

華虹A股招股書亦估計上半年營業收入介乎85億元至87.2億元，按年增加7.2%至近一成。按今年首季收入6.308億美元、折合大約為41.39億元計，意味第二季收入預測介乎43.61億至45.81億元，與集團於月中公布首季業績時作出的第二季收入指引，約6.3億美元，即折合大約為44.5億元相若。

另外，集團亦預料今年上半年，扣除非經常性損益利潤將介乎約11.5億元至16.5億元，按年增加約2.93%至47.69%。

集團指，上述預測對公司上半年經營業績估計，未經公司申報會計師審核。其並不構成審核公司上半年財務帳目後可實現估計經營業績的聲明或承諾，亦不構成公司作出的盈利預測。