置地信和「城慧」計劃 「授人以漁」扶初創

初創茁壯成長 資金非唯一關鍵

城慧上周其中10間入選企業參與交流會，當中6間來自香港、4間分別來自德國、以色列、荷蘭及新加坡。信和創新聯席董事楊孟璋指出，對於初創公司最重要的不止是資金，而是解決他們的痛點，由地產商、用戶的角度提供考慮點及經驗，如今次入選初創公司之一、來自以色列verobotics，該公司是使用自動化人工智能（AI）機械人進行外牆檢查及維修保養，香港高樓大廈與外國的不同，在城慧計劃下，目前信和已為verobotics提供支援，可以為他提供不同建議及分析市場維度，讓他們可以調整自己的產品計劃，以適用於本港或其他國家。

給予實戰場景市場技術專家指導

楊孟璋指上屆城慧計劃中已有不少房地產科技解決方案獲得地產商採用，若方案確實可行，變相為這些初創公司提供認證，而且成員之間「唔會自己攬住（方案）用，會互相介紹，一齊用」，令這些初創公司有更多生意，可持續發展。詹廷偉則認為，城慧計劃重點不是投資初創公司，有好多擁有大量資金的初創公司都未必成功，他們更需要是的城慧給予的場景、市場、技術專家指導、大數據、支援、概念認證及指導等，以往一些方案獲認證後，吸引了更多不同國家及地區的投資者或客戶。

至於今次入選的初創公司之一、verobotics聯席創辦人兼行政總裁Ido Genosar分享時表示，公司已在美國及澳洲部署業務，今次選擇亞洲，特別是香港發布產品，是因為香港是一個擁有高密度、且擁有逾9000幢高建築物的城市，對verobotics有好多業務機會，公司亦有意在年底前於香港設立辦公室。今次獲得熟悉本地市場及業界的信和支援，能為設計帶來更多實用回響，將有助公司再進一步打入大灣區或其他地區發展。

至於提出BubbleDeck降決方案，即利用雙軸空心板移除混凝土的中軸結構，大幅減少無樑結構建築所需時間、人工成本及混凝土的進發環保技術，公司共同管理合伙人黃炯堅（Thierry Wong）指出，公司的創新方案雖已獲得認證，但事實上「初創公司被認證，都唔一定要用你」，因為更多時候初創公司的方案「未必絕對贏，可能環保或效率都未必最好」，在接觸或推銷解決方案時更無機會接觸企業或地產商的最高層。但城慧的好處是，已有一班「願意試新嘢、睇新嘢，聽新嘢」的高層，因為「試任何新嘢都要錢，有錢話晒事」，而計劃令公司能接觸到企業高層或投資者。「佢哋思維啱又有資金，變相畀了生機初創公司。」黃說。