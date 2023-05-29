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經濟

散戶冷待IPO 業界憂惡性循環 本季8新股掛牌7潛水 專家：回暖路仍長

【明報專訊】本地新股市場公開發售部分認購反應趨向冷淡。最近兩隻新股公布認購結果，公開發售部分同樣未獲足額認購，當中由遠東宏信（3360）分拆的宏信建發（9930）僅錄12%認購，反映市場對新股市場看淡。有業界人士指出，新股市場陷入惡性循環，一來大市表現不佳，再者近月掛牌新股上市表現乏善足陳，料新股回暖仍需一段時間。

明報記者 鄺海盈

港股曾於年初反彈，一度帶動新股市場氣氛，今年第一季本港主板共有17家公司招股上市，有8隻首日掛牌已跌穿招股價，佔比近半。但「低處未算低」，第二季至今8家已招股上市的公司中，7家首日跌穿招股價，散戶首日輸錢（未計手續費）比率高達88%。當中綠竹生物（2480）首日收市便要急跌33%，唯一保住招股價的梅斯健康（2415）亦僅升1.1%，累計至今，8家新股仍有7家股價仍然「潛水」、即低於招股價。

「集資王」失光環 珍酒李渡上市至今瀉三成

這包括上月底上市的珍酒李渡（6979）。該股是內地傳實施「禁酒令」後，7年來中港新股市場首隻白酒股，加上其當時集資額最高63億元，暫為今年新股「集資王」，因而備受市場注目，惟最終公開發售部分超額認購亦不足一倍，首日亦穿招股價跌近18%、至上周五股價更累計跌逾三成。

信誠證券聯席董事張智威認為，在港股低迷的時間，新股亦未能獨善其身。認購新股一般以孖展倍大槓桿認購，惟利率高企、借貸成本上升，加上新股表現一般，投資者隨時連帶差價蝕息。他指出，當新股反應差，市場少人接貨，上市表現差，投資者的認購意欲弱，導致一個惡性循環。

分析：明星級「螞蟻」有望帶旺氣氛

張智威表示，當市况好轉，加上一隻如「螞蟻」般的明星級新股上市，則可以帶動新股氣氛，惟市傳螞蟻集團最快於明年才有機會重新啟動上市。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，新股在國際認購部分均錄足額認購，但散戶主要視乎短線表現，令公開發售部分出現未足額的情况。他展望下半年新股或有復蘇迹象，市場預期加息見頂、中國的經濟指標有望反映全年達5%的增長目標，帶動股市氣氛。他指出，新股視乎港股的估值選擇窗口上市，目前仍有見不少上市申請待市場氣氛回穩上市。

德勤早前發表報告預測，本港在2023年將會錄得110隻新股，集資額約2300億元，較去年翻倍。

此外，香港股票分析師協會主席鄧聲興提到，港交所（0388）最新推出的特專科技公司上市制度可吸引更多內地的科網公司來港上市，惟若要帶動整個新股市場，仍要視乎新制度下吸引上市的新股規模。

相關字詞﹕珍酒李渡 招股價 惡性循環 遠東宏信 新股市場

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