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薛偉傑：瑞士公司研發「山椒素」 稱有助激活腦部

【明報專訊】近年活腦保健品大行其道，最近又有一款登陸香港。這款保健品由瑞士生物科技公司Mibelle Group研發和生產，其關鍵成分是該公司的德國籍專家Torsten Grothe博士由花椒類植物提取的物質「羥基-Alpha-山椒素」（hydroxy-α-sanshool）。

Grothe表示，研究證實，「羥基-Alpha-山椒素」有助人體腦部釋放改善記憶力和專注力的「乙醯膽鹼」和「氨基丁酸」，故能夠提升認知能力、增强記憶力及紓緩腦霧問題。

各地區入口商用自家品牌推產品

由於Mibelle本身不經營品牌，不同地區的入口商會採用自己的品牌推出這產品，在香港就稱為Smartol。

香港入口商表示，本地測試顯示，大部分受記憶力衰退或者新冠後遺症「腦霧」困擾的人士使用數星期之後，都覺得有助提升記憶力（84%）、專注力（90%），減少或減輕「腦霧」（80%）。

滴在脷底作用最快最明顯

入口商亦指出，大部分健腦產品都是營養補充劑，而Smartol是直接激活腦部。將它滴在脷底，激活腦部的作用最快和最明顯；若喝下肚中，需要較多分量和較長時間，才能產生相同作用。

有關「羥基-Alpha-山椒素」的研究，美國國立衛生研究院網上圖書館屬下的生物科技資訊中心（www.ncbi.nlm.nih.gov）亦有收錄。而英國諾桑比亞大學亦曾經和Mibelle合作進行研究。

明報記者 薛偉傑

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