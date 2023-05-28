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經濟
企業地球村

押注美息將見頂 外匯交易波動減

【明報專訊】外匯市場雖然對美國債務違約的威脅感到不安，但由於市場押注主要央行加息周期進入尾聲，未來利率變化不大，因此無論是新興市場還是發達經濟體，外匯交易的波動性較少。波動較低有利於「利差交易」，其中拉美、中歐及東歐的貨幣，提供了較高的風險調整收益率（risk-adjusted yields）。

波動較低利「利差交易」

ING的分析指出，如果現貨美元/墨西哥披索（spot USD/MXN）保持在當前水平，賣出3個月遠期美元/墨西哥披索將可獲2%回報。縱觀全球經波動率調整後的回報（volatility-adjusted returns），拉美（尤其是墨西哥披索）和中東歐（尤其是匈牙利福林，forint）的貨幣回報最佳。這些貨幣今年表現出色，除非美國債限談判崩潰，否則它們的表現將繼續向好。

彭博一項衡量借入美元，並將資金投入一攬子新興貨幣的指標，今年回報率接近5%，從3年的虧損中反彈。NatWest Markets新興市場策略師Eimear Daly表示，美國地區銀行危機在3月引發的金融市場波動，重燃投資者對新興市場利差交易的興趣，面對美元利息可能受限，投資者又被吸引到新興市場的高利差貨幣。花旗集團的報告亦指出，新興市場的外匯回報良好，利差策略開始再次變得有趣。

IMF：新興市場今明年增長超美

分析指出，若新興市場的經濟持續增長，其相對於美國的利率優勢可望維持。根據國際貨幣基金組織（IMF）4月發布的預測，美國今年GDP增長率將放緩至1.6%，並在2024降至1.1%。相比下，新興市場的整體增長率將在今年達到3.9%，並在明年增至4.2%。

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