利差交易帶動 新興市場本幣債跑出

【明報專訊】利率高企，加上通脹回落，令新興市場的本幣債券相對於美元資產的吸引力增加，促使資金流入新興市場的本幣債市。根據資金流動數據提供商EPFR的數據，今年首4個月，投資者從新興市場以硬通貨（hard currency，以美元為主）計價的債券基金淨撤資26.5億美元（約207億港元），反觀新興市場以本幣計價的債券基金卻錄得52.3億美元（約408億港元）的淨流入。隨着新興貨幣轉強，例如墨西哥披索兌美元過去一年已升值10%。新興市場本幣計價的債券近期表現亦跑贏美元計價債券，逆轉了以往新興市場發行的美元計價債券相對搶手的局面。
資料來源：金融時報
摩根大通的新興市場本幣公債指標，今年以來回報率達6.8%，而新興市場硬通貨公債回報率僅1.9%。富達國際機構新興市場債券投資組合經理Paul Greer預期，本幣債市跑贏外幣債市的趨勢，將在今年內持續。
美元偏軟 推高本幣債回報
分析師指出，本幣公債脫穎而出，很大程度由於今年美元相對很多高息的發展中國家貨幣走軟，從而推高回報。投資回報提升，很大程度歸功於「利差交易」（carry trade），借入利率較低的貨幣，然後買入並持有較高收益的貨幣資產，藉此賺取利差。
瑞銀新興市場策略主管Manik Narain表示，利差交易是投資者的焦點，由於美聯儲的緊縮周期已進入尾聲，市場對沽空美元有強烈共識。美聯儲主席鮑威爾早前暗示，可能在下月暫停加息。但對於何時開始減息，美聯儲相當審慎。
高盛全球外匯、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi表示，隨着美聯儲暫停加息，這應該會降低利率波動，有利於投資者賺取個別新興市場貨幣的風險溢價。
新興市場息高 本幣資產實際收益率增
部分分析師憂慮，新興市場貨幣難以持續跑贏美元，不過很多市場人士認為，持有本幣債券仍有好處。ABP Invest投資總監Thanos Papasavvas指出，過去數季，新興市場本幣債券與硬通貨債券之間存在明顯差異，而本幣債券的基本面和估值更具吸引力。很多新興市場央行比美聯儲更早啟動加息周期，並有效遏抑了通脹。目前部分新興市場的利率仍維持高位，這提高了持有本幣資產的實際收益率。
以巴西為例，自去年8月以來，基準利率一直為13.75厘，而4月通脹率按年升4.2%。在墨西哥，4月的基準利率為11.25厘，而通脹按年升幅降至6.25%。
新興市場資產吸引力提升之際，市場押注美聯儲今年底將開始減息。Aviva Investors資深投資組合經理Steve Ryder表示，新興經濟體較早進入加息周期，通脹回落，且迹象顯示美國加息周期已經接近見頂，都有利新興市場本幣債券，並看好墨西哥披索公債。
高盛亦看好巴西、匈牙利及墨西哥本幣債券的「利差交易」，但認為南非蘭特（rand）不宜沾手。美國政府本月指摘南非向俄羅斯提供武器後，南非蘭特兌美元見歷史新低。
美銀：新興市場資產持倉仍處低位
美銀則較謹慎，認為投資者對美聯儲減息的預期過於樂觀，並預期美聯儲今年不會減息。美銀全球研究（BofA Global Research）新興市場跨資產策略主管David Hauner表示，投資者持有大量現金，正等待投資時機出現，當有更多迹象顯示美聯儲將開始減息，資金將加快流入新興市場本幣債券。不過目前許多投資者仍對新興市場資產持審慎態度，相關資產的持倉與歷史水平相比仍處於低位。