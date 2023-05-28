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經濟

中證監：嚴打財務造假

【明報專訊】中證監副主席黃建軍出席中國上市公司峰會時表示，當局去年底開始推動提高上市公司質素的三年行動計劃，將多方面推動上市公司高質量發展，其中一項為打擊財務造假。當局將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查處置的全流程監管，並會加強對控股股東、企業高層等「關鍵少數」和中介機構追責力度，將參與造假者納入追責範圍。

加強對控股股東等追責力度

黃提及，將規範公司治理和信息披露，會以最佳實踐案例創建，深入開展公司治理成效提升活動，強化「關鍵少數」治理意識，加強內部監督，並積極引導各持份者有效參與公司治理。當局會完善全面註冊制下的信息披露制度，強化披露一致性和質素監管。

黃又稱，將推動全面實行股票發行註冊制、引導市場資源更多向科技創新企業傾斜，提高國有控股上市公司競爭力，支持民營上市公司發展。當局會對現有規則作整體重構，上市公司監管制度已大幅精簡，但仍有法規不夠健全、規則層級不盡合理等問題，制約相關制度的作用發揮。他指出，通過近年努力，內地上市公司質素改善，規範化運作和治理水平明顯提升，信息披露質素不斷改善，但目前內外經濟下，部分上市公司經營壓力加大，違法違規行為容易死灰復燃，增加提高上市公司質素的工作難度。

相關字詞﹕A股 中證監 上市

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