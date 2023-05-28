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經濟

內地首4月工業企業利潤降兩成 統計局：盈利恢復面臨較多困難

【明報記者】內地工業生產數據表現疲弱，國家統計局公布，今年首4個月全國規模以上工業企業利潤為2.03萬億元（人民幣，下同），按年下降20.6%，跌幅較首3個月收窄0.8個百分點。國家統計局工業司統計師孫曉表示，工業企業效益延續恢復趨勢，但也受國際環境嚴峻、需求不足制約，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難，當局下階段將着力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接，持續提振企業信心。

孫曉表示，4月工業企業利潤按年下降18.2%，降幅較3月收窄1個百分點，連續兩個月收窄。多數行業盈利改善，在41個工業行業中，有23個行業利潤增速較3月份加快或降幅收窄、由降轉增，惟化工、煤炭採選行業等受產品價格降幅較大等因素影響，利潤分別下降63.1%、35.7%，合計拖累工業利潤增速14.3個百分點。

按企業分類，國企首4個月利潤總額按年下降17.9%；外商及港澳台商投資企業利潤總額按年下降16.2%；私企利潤總額按年下降22.5%。

營業收入按年升0.5% 扭轉跌勢

首4個月企業營業收入為41.07萬億元，按年上升0.5%，扭轉首3個月下跌0.5%，4月按年增長3.7%，增速較3月加快3.1個百分點。首4個月利潤率為4.95%，按年下降1.32個百分點。孫曉指出，隨着經濟社會全面恢復常態運作，工業生產繼續恢復，產銷銜接水平提升，帶動企業營收增長加快，工業企業累計營收亦由降轉增。

4月內地消費集中於服務行業，商品銷售復蘇緩慢，而外需也因經濟放緩減弱，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，需求疲弱繼續令產能利用率承壓，加上難以降低成本，工業利潤反彈更多時間，預期利潤按年增長要到第四季才會轉正，工業利潤需要更多政策支持和刺激措施支持。

相關字詞﹕中國經濟 工業利潤 經濟放緩 國家統計局

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