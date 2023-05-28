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經濟

市場押注6月美聯儲加息0.25厘機率升至64.2%

【明報專訊】雖然美股三大指數上周五受惠債務上限談判有進展和科技股利好而上升，不過聯儲局最重視的個人消費支出（PCE）指數按年升幅較3月回升，市場對聯儲局在6月14日再次加息預期升溫。據芝商所FedWatch工具顯示，以利率期貨計算，市場料6月加息0.25厘機率較周四增12.51個百分點至64.2%，相對上周五時的機會率只有17.4%。

27%機率至7月會累加0.5厘

主席鮑威爾在月初議息後記者會上，明示當時「已更接近，甚至可能已到達」利率終點，當時市場普遍預期今輪加息周期很大可能完結，但上周五FedWatch顯示，有27%機率聯儲局至7月會累加0.5厘，到5.5厘至5.75厘區間才見今年高位，只有兩成機率利率保持現時水平。

與政策利率關係較大的美國2年期國債孳息率，上周五一度高見4.643厘的兩個半月新高，收市升0.78%至4.568厘，10年期債息升至3.857厘後，倒跌0.7%報3.795厘收市，仍在3月初以來的高位水平。

美2年期國債息曾見4.643厘

高盛在4月預期聯儲局不會在6月加息，但上周五PCE數據發表後，該行發表報告指通脹數據強於預期，加上聯儲局官員對適當政策路徑的看法範圍廣泛，6月是否加息的機率已經均等。

聯儲局預期3月銀行業問題會收縮信貸市場，會減慢經濟和通脹速度，研究諮詢機構LH Meyer經濟學家Derek Tang認為，若銀行壓力沒有增加而經濟持續增長，聯儲局耐性或會用盡。雖然目前需要更多理據才會令聯儲局在6月不暫停加息，在及後會議再次加息的可能性上升，經濟數據表現愈強，下一次加息則愈有可能是在7月而非9月。

相關字詞﹕PCE物價指數 通脹 聯儲局 加息

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