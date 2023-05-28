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經濟

IMF：美國應即提高或暫停債務上限

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）完成與美國官方定期進行的監測規劃討論，上周五發表初步總結報告，警告美國息率持續向上及債務上限問題，可能給美國和全球經濟帶來系統性風險，為避免加劇下行風險，美國國會應提高或暫停債務上限，以便就2024年度財政預算進行談判，並應改革制度以解決反覆出現債務到達上限的僵局。

IMF報告預期，美國核心及整體個人消費開支（PCE）物價指數升幅料今年持續回落至5.7%和4.8%，但今明年將高於聯儲局2%的目標水平。

指美息率需長時間保持高位

IMF認為，要讓居高不下的通脹回到目標，利率水平至明年大部分時間需保持在5.25厘至5.5厘高位，即較現時5厘至5.25厘多加0.25厘，實質聯邦基金利率今年底見5.4厘，明年降至4.9厘。

目前美國經濟和勞工市場表現強韌，IMF指出，大部分家庭和企業以相對較長期限和固定利率簽訂債務，對利率敏感性低於過去緊縮周期，或對構成重大風險。當聯儲局或加息至遠高於預期水平，經濟活動可能在明年突然放緩，加上緊縮貨幣政策導致經濟衰退，屆時結合利率上升、美元走強以及美國經濟活動急劇放緩，將連帶對全球金融市場產生重大負面影響。

籲美採財政緊縮政策 減少支出

IMF建議美國政府應採取財政緊縮政策，減少支出，以紓緩聯儲局為降低通脹的壓力，亦避免經濟下行風險，包括制訂政策讓未來10年公共債務持續下降，同時通過徵收基礎更廣泛的聯邦消費稅、碳稅，以及提高企業和高收入個人稅收等增加收入。

相關字詞﹕通脹 加息 風險 息率 聯儲局 債務上限 國際貨幣基金組織

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