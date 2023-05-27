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經濟
2023年5月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美PCE通脹按年升4.4% 超預期 市場押注下月加息機率逾五成半 美匯指數債息急升
人幣逼近7.1後反彈 A股跟升
凱玥下周六推18伙4房大宅招標
阿里巴巴：裁員屬謠言 今年六大業務增聘1.5萬員工
台積電擬德建車用晶片廠 爭取最高50%補貼
大摩傳裁撤中國6董事總經理
陸振球：AI興起 致富未必要買樓
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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