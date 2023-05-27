台積電擬德建車用晶片廠 爭取最高50%補貼

另一外電指出，台積電業務開發資深副總經理張曉強日前（24日）在荷蘭阿姆斯特丹舉行的論壇上表示，汽車工業對晶片需求相當龐大，台積電想盡可能「離客戶近一點」，而且歐洲屬造車核心地區，值得在此設廠，預計8月會作出決定。

台積電高層料8月作決定

市場傳出台積電在歐洲的第一個生產基地將落戶德國東部城市德勒斯登（Dresden），但張曉強未有回應有關消息，不過他指出，目前正就在歐洲設廠正盡職調查，處於簽約前的評估階段。談及歐洲設廠的優缺點，他分析，歐洲具有龐大人才、專業人才和頂尖的研發機構，但在當地建廠費用高昂，而且營運時將負擔更多的薪資和能源成本。

在車用晶片領域方面，台積電與意法半導體（STMicroelectronics）、恩智浦（NXP）等歐洲半導體工廠關係密切。張曉強表示，在歐洲的新廠將專攻車用晶片， 如28納米製程為基礎的車用微控制器。

5月初亦有德國官員證實，台積電正規劃與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）等廠商在德國德勒斯登建廠，總投資額可達100億歐元，惟尚未定案。至於德勒斯登是歐洲半導體廠商的集中地，當地有400家與半導體相關的廠商，晶片產量佔全歐盟約三成。