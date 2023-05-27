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經濟
香港地產

凱玥下周六推18伙4房大宅招標

【明報專訊】乘新盤熱銷的旺勢，多家發展商就旗下新盤作新一輪銷售部署。由合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展的鴨脷洲現樓新盤凱玥，最新上載銷售安排，將在下周六（6月3日）以招標形式推售18伙，位於第3、5及6座，實用面積1689至3627方呎，全屬4房大宅。資料顯示，凱玥今年開售至今累售3伙，套現逾5.3億元。

連方I加推16伙 折實515萬起

另外，萬科香港發展、鄰近港鐵長沙灣站及深水埗站的醫局街連方I，昨日加推4號價單共16伙，為5至22樓的H室，屬實用232方呎開放式單位，定價由550.4萬至672.1萬元，實呎23,724元至28,970元；計算最高折扣優惠6.5%，折實售價由514.6萬至628.4萬元，折實實呎22,182元至27,087元。發展商為上述單位的買家提供家俬優惠，買家若放棄優惠則可獲2萬元現金回贈；發展商將在下周一（29日）推售當中的9伙。

維港1號逾2201萬沽3房戶

佛誕連周末長假期昨日開始，一手銷情以新盤餘貨為主，昨日僅錄近10宗一手成交，位於啟德跑道區、由中海外（0688）發展的維港1號，昨日錄得一宗3房戶成交，單位為2A座31樓B室，實用面積766方呎，3房連套房間隔，成交價2201.5萬元，實呎28,740元。據悉，項目本月暫售出4伙，套現逾5600萬元。

由鼎珮持有的長沙灣睿峰，昨日售出2伙，單日套現約2105萬元，其中售出的一伙為東翼23樓C室，實用489方呎，2房間隔，成交價1240.9萬元，實呎25,376元。

CAINE HILL開放式戶呎租71元

此外，今季有多個新盤入伙，恒地（0012）旗下西半山CAINE HILL首錄得租務成交，市場消息稱，該單位為低層C室，屬實用面積197方呎的開放式戶，業主早前以月租1.5萬元放租，近日減價1000元或近7%、以月租1.4萬元獲承租，呎租達71元。業主在2022年以583.19萬元購入，租金回報約2.9厘。

宇晴軒低層2房748萬易手

樓市焦點在一手市場，令二手市况較淡靜，其中西九四小龍本月交投暫錄約8宗成交，較上月同期12宗減少逾三成。中原地區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒本月至今暫錄約2宗成交，平均實呎17,718元。最新一宗成交為6座低層F室，實用445方呎，兩房園池景，原業主在本月初以755萬元放售，議價後以748萬元易手，減價7萬元或近1%，實呎16,809元。原業主於2010年6月340萬元購入單位，持貨近13年，轉手帳面獲利408萬元，物業升值1.2倍。

[香港地產]

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