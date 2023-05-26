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經濟

香港地產

NOVO LAND 1期會所曝光

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角University Hill第2A、2B期紅盤高開後，馬不停蹄部署開售同系屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨日首度向傳媒開放項目第1期部分住客會所。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1期現正收樓，由於之前約有七成買家選用「家俬套餐」，預料第2A期亦提供此優惠，日內亦將開放另一個開放式戶示範單位。

陳重申，NOVO LAND第2A期首推涉不少於186伙，涵蓋開放式至3房戶。至於昨日向傳媒開放NOVO LAND第1期部分住客會所，亮點包括佔地近3. 2萬方呎的水上遊樂設施，當中包括50米長的「極光幻彩池」。 可留意是，屋苑設多種免觸式電子裝置，住客在智能電話安裝程式後，可免觸式打開大堂及座頭大門，及免觸按升降機。

至於University Hill第2A、2B期，透過招標再沽4伙特色戶，吸金4002萬元。當中優景閣第1座16樓A6室，實用面積546方呎3房間隔連天台，成交價1,168.4萬元、實呎2.13萬元。另已屆現樓、恒基代理營業（一）部銷售的屯門青山公路青山灣帝御系列，推出4伙特色戶，則於下周三起推出招標，12月12日截標；當中面積最大為2期帝御‧星濤第1座19樓01室，實用面積1376方呎4房間隔、另連平台和天台。

MIAMI QUAY破2個月冰封 3房1817萬沽

綜合市場資訊，5月迄今整體一手成交錄約1070宗，而且不乏啟德新盤成交；恒地（0012）旗下THE HENLEY III，以2448.53萬元售出第3B座26樓A室，實用面積778方呎3房戶、實呎3.14萬元；項目本月暫沽2伙，吸金約3081萬元。

會德豐牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I，新錄2個月以來首宗一手成交，售出第1座17樓A室，實用面積716方呎3房間隔，成交價1817.4萬元、實呎2.53萬元；同系藍田KOKO MARE，則以938.5萬元售出第9座12樓D室，實用面積464方呎2房間隔、實呎2.02萬元。華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，亦沽2伙，包括第1C期第5B座23樓A室，實用面積656方呎3房間隔，成交價2102.67萬元、實呎3.2萬元。

相關字詞﹕瑜一系列 帝御系列 University Hill第2A、2B期 新地

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