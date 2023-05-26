CCL按周升0.68% 8周最大升幅

連升三周共1.71%至近168點

事實上，短期整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周公布指數反映5月4日美國聯儲局加息0.25厘，以及本地主要銀行加息0.125厘當周的市况，美國議息前，本港銀行率先調高按揭現金回贈優惠，有助抵消部分加息的影響，而且市場憧憬加息周期結束，樓價短暫回穩。

未反映近日拆息高企對樓市影響

她又認為，近日港元拆息高企，銀行資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於6月中旬公布的CCL才開始反映。另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.67點，按周升0.95%，連升3周1.73%；CCL（中小型單位）報167.90點，按周升0.77%，連升3周1.68%；CCL（大型單位）報167.95點，按周升0.23%，連升3周1.87%。

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近日本港股市暗湧不斷，再加上利率走勢仍然存變數，市民入市態度轉趨審慎，全港50個指標屋苑共錄935組客戶於周末預約睇樓，按周下跌1.1%，而佛誕3天假期則約有1120組客戶，樓市觀望氣氛比較濃厚，預料二手交投短期仍較淡靜。