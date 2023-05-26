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經濟

香港地產

兆麟苑3房465萬沽 4年蝕逾百萬離場 已補價實呎8394元 同區NOVO 2A期開價前易手

【明報專訊】本月初本港銀行跟隨美國加息後，雖然多個新界新盤銷情不俗，但新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2A期下周開價前，同區樓齡約29年的居屋兆麟苑，卻錄得一宗二手勁蝕個案，一個3房單位以465萬元已補地價易手，原業主2019年高位入市，連使費計勁蝕逾百萬元或兩成，為屋苑近年來蝕讓金額及幅度最大宗個案。

明報記者 歐陽慧恩 林尚民

區內代理指出，兆麟苑G座低層7室，實用面積554方呎，3房間隔，最新以465萬元已補價易手，實呎8394元。原業主2019年546.8萬元已補價購入，帳面蝕81.8萬元或15%，連使費料實蝕約110萬元或20%。

此外，世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城50座中層A室，實用面積284方呎，2房間隔，以507萬元售出，實呎17,852元。原業主2019年9月525萬元購入，帳面虧蝕18萬元，連使費料實蝕約44萬元或約8%。

市場消息又指，香港仔田灣登峰．南岸中層C室，實用面積254方呎，1房間隔，以約485萬元成交，實呎19,094元。原業主2019年558.5萬元二手購入，持貨3年多，帳面蝕約73.5萬元或13%，連使費料實蝕約100萬元或18%。值得一提，該單位2016年以約502萬元一手售出，即最新成交價較7年前仍低逾3%。

嘉薈軒雙屍案樓下2房連約戶千萬沽

另外過往出產多個凶宅的灣仔嘉薈軒，其中以2014年曾發生雙屍兇殺案最為矚目，而該雙屍凶宅位於高層9室，樓下一層的高層7室，實用面積593方呎，原則為2房雙套間隔，以1000萬元連租約易手，實呎16,863元，為該廈最少3年來呎價新低，據了解，是次成交價亦比正常單位市價低約15%。原業主2015年1180萬元購入，帳面已蝕約180萬元或15.3%，原業主為外籍客，當年入市時需繳交雙倍印花稅，現連使費計料實蝕約290萬元或25%。

羅沙證券等2113萬沽香島 5年蝕三成

至於近年積極沽售豪宅的外資證券行羅沙證券或相關人士，新近罕有蝕讓物業。筲箕灣香島5座一個連平台單位，實用面積1051方呎，4房1套連儲物室間隔，連208方呎平台，本月中連車位以2112.5萬元售出，實呎20,100元。原業主DA ROSA, DAVID AUGUSTO及DA ROSA, ROSA FATIMA PEREIRA，為羅沙證券股東DA ROSA家族成員，2018年約2413.7萬元一手連車位購入，帳面蝕約301.2萬元，由於購入時需付雙倍印花稅，故連使費料實蝕約684萬元或28%。

相關字詞﹕登峰．南岸 沙田第一城 香島 羅沙證券 嘉薈軒 兆麟苑 蝕讓成交

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