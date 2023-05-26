Nvidia首財季收入創新高 增19%超預期 分析：反映AI競賽領先地位

市值急增至約9600億美元

受Nvidia的升勢拉動，與AI相關的晶片製造商及科技巨企股價急升，AMD早段升逾9%。為Nvidia代工的台積電（台：2330；美：TSM），昨在台灣股市升3.4%，並在美市早段升逾10%。積極發展AI的微軟（美：MSFT）早段升逾2%，其對手Alphabet（美：GOOG）亦升逾1%。荷蘭光刻機巨頭ASML（荷：ASML；美：ASML）在美市早段升逾4%。受Nvidia的業績帶動，納指早段升逾1%，但債限談判結果懸而未決之際，道指早段跌200點。

Nvidia用於數據中心運算的AI晶片收入，在第一財季達到42.8億美元。該公司對第二財季的銷售預測，意味其數據中心業務的銷售額將增加1倍。該公司表示，近期銷售增長來自廣泛類別的客戶，包括消費者互聯網公司、雲計算服務供應商及企業客戶等，各行業都急於將生成式AI應用於業務當中。

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，大型數據中心營運商正調整基礎設施，以掌握AI的發展機會，帶來了大量晶片需求。他表示，正大幅增加數據中心全系列產品的供應，包括今年推出的旗艦AI晶片H100，以滿足OpenAI的GPT-4等大型語言模型（LLM）不斷發展的需求。

正大增數據中心全系列產品供應

黃仁勳稱，AI技術應用仍處於起步階段，需針對特定行業量身定製產品。他建立了一些網上服務及軟件工具，協助客戶廣泛採用AI。他形容市場對AI的爆炸性興趣，堪稱「iPhone 時刻」。

Nvidia表示，H100晶片以及基於此前架構開發的A100晶片，銷量都非常強勁。Nvidia財務總監Colette Kress表示，需求激增的趨勢將延續幾個季度，下半年產品供應將大幅增加。摩根士丹利分析師Joseph Moore指出，AI支出激增的情况較預期早得多，升幅前所未見。

部分客戶正憂慮H100晶片短缺。Meta（美：META）前技術顧問主管John Carmack上月指出，一塊H100晶片在eBay的二手價達4萬美元。科技企業訓練AI模型需大量H100等圖形處理器（GPU）協同，並依賴強大的運算能力，才可讓AI模型生成文本及圖像等。

（綜合報道）

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